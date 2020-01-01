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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      БЛОГ Мирослава Ульяніна
      Ведуча, дієтолог, health коуч.

      Тренди в харчуванні у 2020 році: прогнози

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      Заглянути в майбутнє: головні велнес-тренди 2020 року / Quest Resource Management Group

      Глобальний тренд на sustainability, тобто на свідоме життя і споживання, не може не зачепити і їжу. Дієтолог Мирослава Ульяніна визначила 10 основних food-трендів 2020 року.

      До вашої уваги перші п'ять велнес-трендів 2020 року.

      1. Глобальний тренд на sustainability зачепить їжу. У контексті стійкості зміниться пакування продуктів: ми позбудемось пластику, що не може перероблюватися, та перейдемо на той, що можна компостувати.

      • Акценти на крохмаль або очерет не тільки для соломинок, але й для повноцінного пакування.
      • Будемо всі ходити у магазин із торбинкою з тканини.

      Зверніть увагу: Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році

      2. Sustainability землеробства і фермерства. Вплив на планету - причина появ альтернатив м'ясу. У світі це уже не новина, "штучне м'ясо" недавно з'явилося в Україні.

      До кінця 2020 звикнемо до веган-бургерів, де котлети з сої, гороху та інших альтернатив. Це питання не тільки про вплив на здоров'я, але й про вплив на планету.

      Нещодавно було презентовано веганські яйця із суміші гороху та водоростей, які на смак і на вигляд не відрізняються від курячих.

      3. дослідження Uber Eats: все більше людей, які замовляють страви, орієнтуються на користь їжі для здоров'я й обирають рослинні, а не тваринні страви.

      4. Ріст попиту на альтернативу коров'ячому молоку: окрім соєвого, мигдалевого та кокосового з'являться і нові варіанти. Наприклад, кунжутне молоко, яке я особисто давно роблю самостійно і рекомендую всім, адже у складі кунжуту дуже багато кальцію.

      Також з'явиться молоко із кісточок кавуна та дині – їх легко і дешево приготувати і вдома, і у промислових масштабах. На цей тренд впливає популярність ідей безвідходного виробництва – коли споживається продукти повністю, від кореня до верхівки

      5. Альтернативи жирним молочним продуктам – вершкам, сметані. Це масло з кісточок кавуна, з горіха макадамії та нуту. Стануть більш популярні веганські сири з горіхів, з насіння, з кеш'ю, макадамії та мигдалю.

      До слова: Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році

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      Автор: Мирослава Ульяніна
      Теги: Новини України Екологія Публікації Новини Здоров'я Прогнози 2020 Food and Drinks Продукти
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