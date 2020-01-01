Тренди в харчуванні у 2020 році: прогнози

Глобальний тренд на sustainability, тобто на свідоме життя і споживання, не може не зачепити і їжу. Дієтолог Мирослава Ульяніна визначила 10 основних food-трендів 2020 року.

До вашої уваги перші п'ять велнес-трендів 2020 року.

1. Глобальний тренд на sustainability зачепить їжу. У контексті стійкості зміниться пакування продуктів: ми позбудемось пластику, що не може перероблюватися, та перейдемо на той, що можна компостувати.

Акценти на крохмаль або очерет не тільки для соломинок, але й для повноцінного пакування.

Будемо всі ходити у магазин із торбинкою з тканини.

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2. Sustainability землеробства і фермерства. Вплив на планету - причина появ альтернатив м'ясу. У світі це уже не новина, "штучне м'ясо" недавно з'явилося в Україні.

До кінця 2020 звикнемо до веган-бургерів, де котлети з сої, гороху та інших альтернатив. Це питання не тільки про вплив на здоров'я, але й про вплив на планету.

Нещодавно було презентовано веганські яйця із суміші гороху та водоростей, які на смак і на вигляд не відрізняються від курячих.

3. дослідження Uber Eats: все більше людей, які замовляють страви, орієнтуються на користь їжі для здоров'я й обирають рослинні, а не тваринні страви.

4. Ріст попиту на альтернативу коров'ячому молоку: окрім соєвого, мигдалевого та кокосового з'являться і нові варіанти. Наприклад, кунжутне молоко, яке я особисто давно роблю самостійно і рекомендую всім, адже у складі кунжуту дуже багато кальцію.

Також з'явиться молоко із кісточок кавуна та дині – їх легко і дешево приготувати і вдома, і у промислових масштабах. На цей тренд впливає популярність ідей безвідходного виробництва – коли споживається продукти повністю, від кореня до верхівки

5. Альтернативи жирним молочним продуктам – вершкам, сметані. Це масло з кісточок кавуна, з горіха макадамії та нуту. Стануть більш популярні веганські сири з горіхів, з насіння, з кеш'ю, макадамії та мигдалю.

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