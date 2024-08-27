Відповідний закон схвалили в Австралії й він уже набув чинності. Цей закон назвали "правом на відключення".

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Що передбачає новий закон в Австралії

Ухвалений австралійським парламентом закон спрямований на те, аби люди, котрі не бажають відповідати на робочі дзвінки чи повідомлення, не відчували провину через це. Крім того, завдяки цій ініціативі працівники можуть бути впевнені, що керівник не покарає їх за відсутність відповіді в позаробочий час.

Однак Австралія не вигадала нової ініціативи, а перейняла досвід інших країн. Річ у тім, що майже у 20 країнах світу працівники офіційно мають право ігнорувати будь-які робочі питання в позаробочий час. Зокрема це країни Європи та Латинської Америки.

Закон не забороняє спілкування керівника та підлеглого в позаробочий час, проте працівник може бути впевненим, що може проігнорувати дзвінок чи повідомлення, якщо ситуація не є терміновою. Однак якщо керівник і підлеглий не зійдуться у своїх оцінках щодо важливості проігнорованого виклику, то свою оцінку даватиме Австралійська комісія чесної праці.

За порушення закону компаніям загрожує штраф до 94 000 австралійських доларів, тобто близько 64 доларів США.

Експерти переконані, що така ініціатива є взаємовигідною як для працівників, так і керівників. Річ у тім, що зокрема ця ініціатива дозволить працівникам створювати баланс між особистим життям і роботою, що краще впливатиме на їхню ефективність та моральний стан і може зменшити кількість звільнень.