Вибір між флет-вайтом і лате може бути складним через їхню схожість, але ключова різниця полягає в співвідношенні молока до еспресо та текстурі молочної піни. Про це пише 24 Канал.

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У чому різниця між напоями

Флет-вайт готують із мікроспіненим молоком, що створює більш бархатисту текстуру та не перекриває смак еспресо. Лате, навпаки, містить більше молока й має густішу піну, роблячи смак напою м’якшим і більш вершковим.



Капучино має м'якший смак / Фото Pexels

Флет-вайт зародився в кавовій культурі Австралії та Нової Зеландії, тоді як лате став популярним у всьому світі, особливо в США, де його часто подають із сезонними смаками, як-от гарбузовими спеціями чи м’ятою. У США флет-вайт інколи описують як "лате без піни", хоча насправді він має тонкий шар мікропіни.

Щодо пропорцій, для флет-вайта зазвичай використовують співвідношення 2:1 молока до еспресо, а для лате – 3:1. Це також впливає на розмір чашки: флет-вайт подають у меншій, ніж лате. Однак у великих мережах, таких як Starbucks, флет-вайт може не відповідати традиційному рецепту, оскільки його готують у стандартних розмірах чашок, що змінює баланс смаків.