Користувачі у TikTok вражені вміннями піцейоли, який під музику вправно справляється із тістом для піци. Тренди 24 розповідають деталі.

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Як піцейола у TikTok готує тісто для піци

Один із користувачів TikTok під нікнеймом d0ughjoe публікує короткі відео на яких він надзвичайно ефектно робить тісто для піци. Все це дійство супроводжується під різноманітну музику.

Піцейола хвацько крутить тісто для піци: дивіться відео

Його відео збирають мільйони переглядів та лайків. Під відео користувачі вражені вміннями піцейоли, дехто навіть жартує, що це і є причиною, чому вони так довго очікують на свою піцу.

Приклади коментарів:

"Я яка чекає на піцу вже третю годину";

"Ось що означає людина на своєму місці";

"Я думаю, що такий тип піцайоло повинен мати відкриту лавку, де він готує і клієнти захоплюються, тому що це мистецтво і ця радість заразна!";

"Контроль, який він має над цим шматком тіста, якого я не маю над своїм життям".

Хлопець вражає своїм вмінням приготування піци: дивіться відео