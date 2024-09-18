На це питання відповіли в МакДональдз Україна. Як виявляється те, що допомагає вас знайти в закладі, сховане в середині номерка, який ви вказуєте під час замовлення.

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Як співробітники МакДональдз знаходять ваш столик

Український хіп-хоп та реп-виконавець OTOY провів день у МакДональдз та показав те, як відбувається робота у ресторані.

Серед усього йому також вдалося дізнатися, що як співробітники швидко знаходять столик, куди необхідно принести замовлення.

Як співробітники МакДональдз швидко орієнтуються куди нести замовлення: дивіться відео

З'ясувалося, що допомагає в цьому GPS трекер, що знаходиться всередині номерка, за яким співробітник шукає потрібний столик.

За словами одного зі співробітників, достатньо поглянути на робочий планшет із замовленням, обрати потрібне і там буде показана приблизна зона, де розташований потрібний столик, куди потрібно віднести замовлення.