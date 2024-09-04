Наразі відомо, що "Signature Collection" з'явиться в окремих закладах McDonald’s у Північній та Східній Індії 4 вересня. Надалі унікальна ініціатива стане доступною в інших ресторанах регіону.

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Як створити власний бургер

Для того, щоб створити власний бургер клієнтам необхідно скористатися спеціальним чат-ботом на сайті. Він допоможе обрати з різноманіття інгредієнтів, включаючи класичні, унікальні, екзотичні варіанти та нестандартні комбінації. Це дозволить створити бургер, який втілить їхні кулінарні фантазії в реальність.

Як створити власний бургер: дивіться відео

Учасники, які опублікують свої створені бургери на сторінці в Instagram, отримають шанс виграти різні призи.

Завдяки цій ініціативі McDonald’s прагне залучити клієнтів, перетворивши їхні креативні ідеї на майбутню колекцію бургерів "Signature Collection" ще до її офіційного запуску.