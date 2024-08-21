Є чотири фактори, які надають неповторності смаку Coca-Cola в McDonald's. Дізнайтеся, які хитрощі роблять напій таким особливим.

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Що робить смак Coca-Cola в McDonald's особливим

Попередньо охолоджена

Ще у 2021 році компанія заявила, що їхня "кола" має кращий смак завдяки тому, що сироп для її виготовлення спочатку охолоджують. Це допомагає краще зберігати бульбашки.

Краща вода

На сайті McDonald's зазначено, що їх Coca-Cola виготовляється з фільтрованої води.

"Щоб гарантувати, що наші напої завжди відповідають золотому стандарту, ми фільтруємо всю воду перед тим, як вона потрапить у розливні колонки", – мовиться в повідомленні.

Вчений з харчових продуктів Ебігейл Тіль зазначає, що виробники безалкогольних напоїв зазвичай використовують власних постачальників води або системи фільтрації для покращення її якості. Зокрема, видаляється хлор, щоб уникнути "дезінфікуючого" смаку, коригується жорсткість води для контролю кислотності напою, а залізо видаляється, щоб запобігти дефектам кольору та смаку.

Різна упаковка

Ресторани швидкого обслуговування зазвичай використовують сироп Coca-Cola в пластикових пакетах, але McDonald's доставляє його тільки в резервуарах з нержавіючої сталі. Це захищає сироп від коливань температури, впливу світла та інших чинників, які можуть змінити його смак.

Компанія також охолоджує свої системи для напоїв і використовує ізольовані труби для транспортування попередньо охолодженої рідини. Крім того, вони вирахували пропорцію сиропу, яка дозволяє танути льоду.

Будь-який газований продукт, який зберігається в контейнері, поступово втрачає карбонізацію. Але McDonald's займається цим процесом на місці та безпосередньо перед тим, як вип’єте "колу",

– розповів Ебігейл.

Зазвичай більшість продуктів готують у вигляді суміші сироп плюс вода у співвідношенні приблизно 1 частина сиропу до 3 – 6 частин води.

Інший розмір соломинки

Якщо добре пригледітись, то можна помітити, що соломинка McDonald's трохи відрізняється від інших.

"Вона трохи ширша за звичайну соломинку, тому весь цей смак кока-коли може вразити ваші смакові рецептори", – розповіли в компанії.