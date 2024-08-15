Happy Meals були не просто їжею, а справжньою подією, адже вони включали іграшки, такі як Гамбургер або нагетси, одягнені як ковбої. Невідомість того, яку іграшку отримаєш цього разу, створювала відчуття хвилювання, яке McDonald's прагне відродити в новому форматі для дорослих.

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Що відомо про нові Collector's Meals

Новий продукт під назвою Collector's Meals, який офіційно з'явився у вівторок, 13 серпня, пропонує клієнтам комбіноване меню, що включає шість унікальних колекційних чашок.

Ці чашки покликані подарувати нові спогади завдяки своїм дизайнам, які відображають культові моменти минулого, що залишили слід у серцях фанатів McDonald's.

Ми повертаємо деякі з наших найулюбленіших сувенірів, додаючи їм новий відтінок, щоб дати шанувальникам можливість тримати свої спогади у руках,

– зазначає керівник компанії McDonald's Морган Флетлі.

Він додав, що нові колекційні чашки дозволять давнім шанувальникам McDonald's знову пережити дорогоцінні моменти та допомогти новому поколінню створити свої власні та незабутні спогади.

Де можна придбати новий Collector's Meals

Collector's Meals стали доступними у вибраних локаціях США з 13 серпня. Замовити їх можна як онлайн, так і в ресторані, зокрема, через McDrive.

Залежно від часу доби, клієнти можуть обрати різні варіанти меню. На сніданок пропонується сендвіч з сосискою та яйцем, картопля хашбраун і гаряча кава.

Під час обіду – клієнти можуть обрати між 10 нагетсами або Біг Маком, а також картоплею фрі та напоєм.

Які чашки йдуть з Collector's Meal від McDonald’s

Дизайни нової колекції чашок від McDonald's нагадують про минулі часи, коли іграшки з Happy Meal та вечеря в McDonald's були одними з простих дитячих радощів.

Ці чашки створені для того, щоб відзначити класичні сувеніри, які свого часу були улюбленцями шанувальників McDonald's, як-от Cowpoke McNugget Buddy 1998 року або McDonald’s Dragster 1993 року.

Дизайн чашок включає:

McDonald’s;

Coca-Cola;

Hello Kitty & Peanuts;

Beanie Babies;

Barbie & Hot Wheels;

Shrek, Jurassic Park & Minions.

Як виглядають нові колекції чашок / Фото McDonald's

Collector's Meals доступні протягом усього дня, що дає можливість поповнювати колекцію чашок у будь-який зручний момент.