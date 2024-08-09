Нещодавно двоє туристів, Кассіді та Джеймс, відвідали McDonald’s у Фраттокчі і поділилися своїм захопленням від незвичайного досвіду у TikTok. Її відео стало вірусним і набрало понад 1 мільйон переглядів.

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Чи цікавий McDonald’s у Фраттокчі

Не кожен день ви зустрічаєте McDonald’s, що може похвалитися не лише смачними бургерами, а й унікальним історичним контекстом.

Відео, що стало вірусним і набрало понад 1 мільйон переглядів, показує, як пара виявила прозору скляну панель на підлозі біля входу до ресторану, через яку можна побачити древню дорогу, що заповнену справжніми скелетами.

Це повноцінний скелет у McDonald’s,

– коментує Кассіді.

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Ресторан у Фраттокчі розташований над похованням, що було відкрито під час будівництва в 2014 році. Археологи розкопали там три тіла чоловіків віком від 35 до 40 років.

Ці артефакти, які, ймовірно, пов’язані з Аппієвою дорогою, що є одним з найважливіших шляхів давнього Риму, тепер можна оглядати безкоштовно увійшовши через парковку McDonald’s.

"Це наш перший музейний ресторан", – розповів керівник McDonald’s Italia Маріо Федеріко.

Він додав, що цей проєкт є гарним прикладом того, як публічний і приватний сектори можуть ефективно співпрацювати для повернення культурної спадщини.