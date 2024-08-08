Тестування розпочалися на трьох міжнародних ринках, зокрема в Канаді та Португалії. За попередніми даними, на глобальний ринок новий бургер під назвою Big Arch вийде через рік.

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Яким буде бургер Big Arch

Цей бургер містить дві котлети, плавлений сир, хрустку цибулю та пікантний соус McDonald's. Тестування триватиме щонайменше рік, після чого буде ухвалене рішення про поширення на інші ринки.

McDonald's прагне створити більший, більш ситний бургер для свого глобального меню, замість того щоб випускати різні версії у різних країнах. Такий підхід компанія уже використовувала, створивши бургер McCrispy, який продають у ресторанах швидкого обслуговування у 55 країнах світу, зокрема і в Україні. Цей бургер приніс McDonald's 1 мільярд доларів прибутку.

Цікаво! McDonald's також часто адаптує свої меню в різних країнах, тому, наприклад, позиції в українських та польських ресторанах можуть відрізнятися. Проте такі бургери як McCrispy стали частиною глобального меню.

Проте іноді компанія не додає в меню бургери після тестувань. Найчастіше через низький попит.

Тому чи з'явиться Big Arch в українських McDonald's – поки невідомо, але компанія має намір уважно вивчити результати тестування, щоб визначити, чи стане цей бургер частиною глобального меню. Якщо усе вийде, то наступного року новим великим бургером можуть посмакувати й українці.