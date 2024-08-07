Біла кава – напій, на основі кавових зерен мінімального ступеню просмаження, за якого вони тільки починають змінювати колір. Такий напій має більш насичений смак та має більший вміст кофеїну, ніж звичайна кава.

Цікаво Міфи про каву, в які вам не слід вірити

У США біла кава — новий продукт, але цей вид напою є традиційним для Аравійського півострова. Її готують із зелених кавових зерен, обсмажуючи їх при нижчій температурі (160 градусів), що надає напою легший смак і світліший колір. Вона відрізняється від ліванської білої кави (яка не містить кави) та малайзійської білої кави (яка містить маргарин і згущене молоко).

Відмінності білої кави:

Температура смаження є нижчою, що зберігає делікатні смакові сполуки.

Смак – легкий, горіховий, схожий на сіно, з більшою терпкістю.

Колір – світліший через нижчу температуру обсмаження.

Можливі переваги:

Унікальний аромат, адже у зернах зберігаються леткі та делікатні смакові сполуки;

Більший вміст кофеїну, адже при обсмажуванні випаровується менша кількість;

Більше антиоксидантів, зокрема високий рівень хлорогенової кислоти.

Менша кислотність, що робить її легшою для шлунка.

Як заварити білу каву: