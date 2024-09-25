Зауважимо, що ця турбіна розроблена для регіонів із середньою та високою швидкістю вітру, особливо для районів, схильних до тайфунів. Про це пише Ecoticias.

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Що відомо про новітню турбіну

Компанія Mingyang Smart Energy представила експлуатаційні можливості інноваційної вітряної турбіни потужністю 20 мегаватів. Ця масивна конструкція підтвердила свою надійність з часом і тепер є втіленням технологічних досягнень компанії, встановлюючи нові рекорди у сфері вітроенергетики.

Найбільша в світі вітряна турбіна потужністю 20 мегаватів офіційно почала працювати 28 серпня 2024 року в Хайнані, провінції на Південнокитайському морі. Це місце було обрано з особливою ретельністю, щоб максимально використати оптимальні швидкості вітру та відстань від континентального шельфу – умови, для яких турбіна була спеціально спроєктована, щоб досягати високих результатів.

Які характеристики інноваційної турбіни

Установка здатна генерувати потужність від X до 20 мегаватів залежно від умов вітру. Вона вирізняється найбільшим діаметром ротора, який становить від 260 до 292 метрів. Ця величезна площа, яка еквівалентна 9 футбольним полям. Вона дозволяє турбіні збирати значну кількість енергії.

Турбіна має модульну і легку конструкцію, що підвищує її ефективність і спрощує транспортування та установку. Вона розрахована на регіони із середньою та високою швидкістю вітру, зокрема для територій, які піддаються тайфунам. Додатково, у неї є активна система Anti-Typhoon, розроблена для тайфунів категорії 17.

Лише три роки тому турбіну потужністю 15 мегаватів вважали видатною. Еволюція прогресу від 10 мегаватів, досягнута компанією Mingyang за такий короткий час, демонструє швидкість розвитку в цій галузі. Компанія також має намір випустити ще більшу турбіну потужністю 22 мегавати до 2025 року.