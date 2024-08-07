Експерти вказують на проблеми з реальною готовністю, упередженнями під час співбесід та труднощами адаптації робочих місць. Великі компанії мають більше ресурсів для впровадження політик щодо ветеранів, але навіть вони стикаються з викликами.

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Наскільки компанії готові до працевлаштування ветеранів

Ми бачимо розбіжність між декларуванням готовності та справжньою готовністю,

– каже керівниця воєнного департаменту платформи Lobby X Ольга Бандрівська.

За результатами опитувань колег Бандерівської з ринку працевлаштування, всього 10% компаній дійсно готові до працевлаштування ветеранів.

"У цієї готовності є багато рівнів: готовність керівника та колективу прийняти ветерана, наявність окремої HR-політики щодо всіх аспектів залучення та роботи ветеранів у компанії, можливість підготувати робоче місце для людини з інвалідністю, запропонувати гнучкий графік тощо", – зазначає вона.

Згідно зі спостереженнями керівниці воєнного департаменту, великі компанії є більш адаптованими до працевлаштування ветеранів завдяки їхнім більшим потребам у кадрах і ресурсам для розробки політик та адаптації робочих місць.

Які є неочікувані труднощі при реалізації програм

Вікторія з VeteranHELP розповідає про випадки, коли компанії, що демонструють готовність приймати ветеранів, насправді виявляються неготовими до цього процесу.

За її словами, вони зіткнулися з випадком, коли велика компанія виявила інтерес до працевлаштування ветеранів, але виявилось, що у них є багато упереджень і страхів ще до запуску програми.

Наприклад, вони побоювались, що нові працівники можуть бути відлюдкуватими чи агресивними.

Упередження роботодавців також часто виявляються під час співбесід або оформлення на роботу.

Ветерани повідомляють про випадки, коли після згадки про бойовий досвід співбесіда швидко закінчується фразою "Ми вам перетелефонуємо",

– розповідає Вікторія.

Втім, жодних дзвінків не надходить. Також буває, що ветерани отримують пропозицію про працевлаштування, але після того, як роботодавці дізнаються про їхній військовий досвід під час оформлення документів, їм відмовляють.

Крім того, деякі роботодавці прямо заявляють, що хоча ветерани підходять за кваліфікацією, вони не готові приймати їх із пораненням.

"На жаль, є відсоток роботодавців, яких не цікавить ні адаптація, ні навчання, ні нюанси зі здоров'ям ветеранів. Вони хочуть, щоб усе було ідеально одразу, за схемою: "Працюємо, не створюємо директору проблем", – розповідає Вікторія.

За її словами, на таких роботодавців часто можна натрапити на сайтах пошуку роботи.