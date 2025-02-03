Повідомляє 24 Канал з посиланням на Surrey Live.

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Як харчується Річард Бренсон

60 років тому вчителі називали Бренсона "трохи лінивим", але зараз підприємець присвячує свій час керуванню імперією та зосереджується на своєму здоров'ї через дієту й фізичну активність.

74-річний бізнесмен регулярно приймає крижані ванни, дотримується суворого режиму голодування та повністю відмовився від кофеїну й алкоголю, втім, деколи він дозволяє собі келих шампанського на честь своїх численних досягнень.

Річард Брансон / Фото з Instagram

В останньому інтерв’ю для The Sunday Times він розповів про свій незмінний сніданок, який їсть уже 20 років за рекомендацією свого нутриціолога.

Приблизно з 50 років я слухаю поради нутриціолога про те, що корисно для здоров’я. Тому мій сніданок зараз – це горіхи, грецький йогурт, насіння чіа, авокадо, яєчня, хліб на заквасці, копчений лосось і половина яблука,

– поділився мільярдер.

Бренсон додав, що полюбляє "великий сніданок", оскільки перед ним він зазвичай встигає зіграти в теніс або навіть проїхати велику дистанцію на велосипеді.

Саме завдяки такому уважному ставленню до харчування йому вдалося повернути вагу, яку він мав у свої 20 років.

Мільярдер має вагу, як у 20 років / Фото з Instagram

"Немає причин, чому ваше тіло не може бути таким, як у 30-річного, навіть коли вам вже за 70, якщо ви поважаєте його. У 50 років я побачив, як мої друзі або почали піклуватися про себе, або ж, навпаки, пустили все напризволяще. Багатьох з них уже немає, і я не хотів повторювати їхню долю. Тому обрав перший шлях – і мені це принесло багато задоволення", – зазначив Бренсон.

Однак мільярдер все ж інколи робить виключення. Коли він не їсть лосось, злаки, овочі, суп, суші чи свої десерти без цукру, то насолоджується пастушим пирогом, який готує його дружина, або рибою з картоплею фрі та горошком.