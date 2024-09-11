Згідно з дослідженням, проведеним за ініціативи Міністерства соціальної політики, кількість працездатного населення скоротилася на 2,8 мільйона осіб через війну. Залучення вразливих груп, зокрема людей з інвалідністю, може частково розв'язувати проблему дефіциту кадрів.

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Як війна вплинула на ринок праці

Дослідження, ініційоване Міністерством соціальної політики, проводилось для розробки оптимальних рішень з реформування системи соціальних послуг в Україні, з урахуванням позитивного міжнародного досвіду.

Результати дослідження показали, що під час відбудови країні може не вистачати до 4,5 мільйона працівників.

В дослідженні зауважили, що у 2021 році кількість працездатного населення України становила 17,1 мільйона осіб, але внаслідок повномасштабного вторгнення Росії ця цифра зменшилась на 2,8 мільйона осіб.

Що пропонують для збільшення кількості кадрів

Експерти вважають, що одне з можливих рішень для подолання дефіциту кадрів в Україні – активне залучення вразливих груп населення до економічного життя країни.

Дослідження показало, що впровадження ефективної соціальної політики, зокрема розвитку соціальних послуг до 2032 року, дозволить залучити до 1,5 мільйона осіб з інвалідністю.

Наразі в Україні працевлаштовано трохи понад 480 тисяч людей з інвалідністю із 2,7 мільйонів, що становить менше ніж 18%. При цьому приблизно 1,5 мільйрна осіб мають третю групу інвалідності і не потребують спеціальних умов для роботи.

Залучення до ринку праці 50% осіб з інвалідністю дозволить зменшити очікуваний дефіцит робочої сили до 3 мільйонів осіб.

Результати дослідження / Фото Міністерства соціальної політики

Як приклад наводиться рівень офіційного працевлаштування осіб з інвалідністю в деяких країнах ЄС, відповідно до даних European Disability Forum: