У виданні зауважили, що кожен менеджер з найму має свої унікальні історії про те, як кандидати неординарно провалювали співбесіди. Подекуди це могло трапитися ще під час розгляду резюме.

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Що не треба робити, щоб отримати роботу

Колишня рекрутерка Amazon Ліндсі Мастейн одного разу отримала резюме, на третій сторінці якого було фото кандидата з рушницею. Ще цікавий випадок трапився із колишньою рекрутеркою Nvidia Стефані Факрелл, яка розповіла, як один із кандидатів під час співбесіди відкрито зізнався, що його мало цікавить ця робота, оскільки він очікує на іншу пропозицію.

Хоча ці приклади можуть здатися досить екстремальними, існують набагато поширеніші помилки, які рекрутери спостерігають під час співбесід. За даними опитування на популярному рекрутинговому порталі LinkedIn, понад тисячу менеджерів з найму виділили 10 основних помилок, через які кандидати провалюються на співбесідах.

Яких помилок не варто припускатися під час співбесіди: