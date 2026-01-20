За аудиторией блогера следят 2 миллиона подписчиков, пишет 24 Канал. Даша активно развивает собственные проекты, является гостьей многочисленных передач и шоу, занимается благотворительностью и создает контент для рекламы от брендов.

В блоге Квитковой часто можно увидеть не только ее повседневную жизнь и спорт, но и немало фото и видео с ее сыном Львом, которого она бесконечно любит. Кроме инстаграма, много инфлюенсеров начали активно пользоваться социальной сетью Threads и общаться с людьми, в частности, и Даша Квиткова.

Недавно одна из пользовательниц опубликовала сообщение разговора со своей дочерью о Квитковой. Блогер не смогла пройти мимо, отреагировала на него, чем сумела растрогать маленькую девочку и аудиторию.

Как Даша Квиткова растрогала сеть своим поступком?

Женщина в Threads опубликовала разговор со своей дочерью, в которой Софийка сказала маме, что хочет быть как Даша Квиткова, потому что у нее много одежды и цветов. Маму эти слова растрогали, поэтому она пообещала на следующий день купить ребенку букет цветов.

Впрочем, блогер увидела сообщение и сразу отреагировала. Даша попросила контакты женщины, чтобы отправить для девочки цветы.

Пусть ваша дочь будет самой счастливой!,

– написала Даша Квиткова в открытке и прислала огромную корзину гортензий.

Такой подарок и сюрприз для Софийки запомнится надолго. Радостная и счастливая девочка сказала маме, что это "Самый счастливый день в ее жизни".



Даша Квиткова подарила девочке цветы / Скриншот из тредса @krasilovskay_v

Жест Даши Квитковой стал для девочки настоящим чудом. На своем примере блогер показала, что не громкие события или дорогие подарки, а искреннее внимание и забота способны оставить след в детском сердце.

Пользователи уже начали активно реагировать на эту историю, благодаря Даше за пример простого, но очень светлого поступка.

Какие еще трогательные поступки делали украинцы?

Жена военного на Второй Сочельник напекла 40 пончиков и оставила их в лифте для соседей, чтобы поддержать тех, кто мог остаться одиноким. Жест женщины растрогал многих в соцсетях, а сосед вернул ей корзину с благодарностью. История этой женщины собрала множество предпочтений и слов благодарности от пользователей.

