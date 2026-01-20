За аудиторією блогерки стежать 2 мільйони підписників, пише 24 Канал. Даша активно розвиває власні проєкти, є гостею численних передач та шоу, займається благодійністю та створює контент для реклами від брендів.

У блозі Квіткової часто можна побачити не лише її повсякденне життя та спорт, але й чимало фото та відео з її сином Левом, якого вона безмежно любить. Крім інстаграму, багато інфлюенсерів почали активно користуватися соціальною мережею Threads та спілкуватися з людьми, зокрема, і Даша Квіткова.

Нещодавно одна з користувачок опублікувала допис розмови зі своєю донькою про Квіткову. Блогерка не змогла пройти повз, відреагувала на нього, чим зуміла розчулити маленьку дівчинку та аудиторію.

Як Даша Квіткова зворушила мережу своїм вчинком?

Жінка у Threads опублікувала розмову зі своєю донькою, в якій Софійка сказала мамі, що хоче бути як Даша Квіткова, бо у неї багато одягу й квітів. Маму ці слова розчулили, тож вона пообіцяла наступного дня купити дитині букет квітів.

Втім, блогерка побачила допис й одразу відреагувала. Даша попросила контакти жінки, щоб відправити для дівчинки квіти.

Нехай ваша донечка буде найщасливішою!,

– написала Даша Квіткова у листівці та надіслала величезний кошик гортензій.

Такий подарунок та сюрприз для Софійки запам’ятається надовго. Радісна та щаслива дівчинка сказала мамі, що це "Найкращий день у її житті".



Даша Квіткова подарувала дівчинці квіти / Скриншот з тредсу @krasilovskay_v

Жест Даші Квіткової став для дівчинки справжнім дивом. На своєму прикладі блогерка показала, що не гучні події чи дорогі подарунки, а щира увага й турбота здатні залишити слід у дитячому серці.

Користувачі вже почали активно реагувати на цю історію, дякуючи Даші за приклад простого, але дуже світлого вчинку.

Які ще зворушливі вчинки робили українці?

Дружина військового на Другий Святвечір напекла 40 пампухів і залишила їх у ліфті для сусідів, щоб підтримати тих, хто міг залишитися самотнім. Жест жінки розчулив багатьох у соцмережах, а сусід повернув їй кошик з подякою. Історія цієї жінки зібрала безліч вподобань та слів подяки від користувачів.

