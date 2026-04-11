24 Канал пообщался со священником храма святых Кирилла и Мефодия во Львове и руководителем пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отцом Михаилом Квасюком относительно того, можно ли биться пасхальными яйцами на Пасху и является ли эта традиция языческой.

Как христианство переосмыслило традиции?

По словам отца Михаила Квасюка, в христианской традиции можно найти много элементов, происходящих из древних языческих обычаев, но со временем они приобрели новый смысл. Это касается, в частности, писанок и их разрисовывания, или же когда дети бьются яйцами.

По мнению священника, в этом нет прямого религиозного содержания, однако такие традиции приносят радость и создают праздничную атмосферу.

Когда я был меньше, то также любил играть в какие-то свои игры, ходил на гаивки. Сегодня детям хочется отпраздновать таким образом, побегать, порадоваться. Соответственно, они придают этому смысл,

– говорит отец Квасюк.

В то же время священник отметил, что важно не подменять духовный смысл Пасхи материальными вещами. Еда, какие-то материальные вещи не должны стать важнее Бога.

Но если ты празднуешь Воскресение, то можешь найти для этого различные методы. Главное, чтобы они были достойны Бога и тебя,

– подытожил отец Михаил.

Какие традиции распространены на Пасху?

Обливной понедельник

Как пишет этнограф Степан Килимник, такая традиция была распространена на территории всей Украины, а сегодня она сохранилась только на западе страны. А корни этого обычая достигает еще дохристианской эпохи.

А этнолог Леся Горошко-Погорецкая вспоминает, передает "Украинская правда", что на самом деле традиция связана с христианским вероучением, а именно тем, что когда-то евреи обливали водой детей в наказание за возгласы "Христос Воскрес”.

Праздничный пасхальный завтрак

На Пасху можно пробовать освященную пищу только после церковной службы. Многие семьи садятся за праздничный стол именно по окончании Богослужения.

На стол обычно ставят именно те продукты, которые были в корзине: колбасу, ветчину, хрен, масло, пасху, яйца и тому подобное. Дополнительно ставят также другие блюда: различные салаты, холодец, голубцы и тому подобное.

Вышивание салфетки и полотенца

Пасхальная вышивка является очень давней традицией, а украшали ею одежду, скатерти и полотенца, которыми накрывают пасхальную корзину.

Что нельзя ставить в корзину?