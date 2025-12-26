Существует не менее 10 различных видов пасты и все они нужны для того или иного варианта приготовления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на alina_burlaka.
Смотрите также Заменит Деревянную Змею: какое животное станет символом 2026 года
Почему паста разной формы?
На самом деле форма пасты – это инструмент, который управляет тем, сколько соуса она получит. Длинную пасту используют для жидких, масляных или кремовых соусов, которые должны хорошо скользить.
Чем шире паста, тем тяжелее соус можно добавить к ней. Короткая паста помогает получать соус в ее углублениях и таким образом она хорошо подходит для таких густых соусов с небольшими кусочками овощей или мяса. Паста с большими полостями (большие ракушки или трубочки), созданы для фаршировки и для запекания.
Они прекрасно держат форму, даже под тяжелым соусом. Очень маленькие варианты пасты используют в тех блюдах, где она должна давать текстуру, но не преобладать вкус бульона. Эти формы очень быстро варятся и прекрасно впитывают вкус бульона.
Для чего нужны разные виды пасты: смотрите видео
Какую пасту больше всего любит принц Джордж?
Повар Альдо Зилли рассказал, что принц Джордж имеет весьма простые предпочтения в еде. Его любимым блюдом он назвал спагетти карбонару.
Повар несколько раз встречался с отцом принца, Уильямом. Именно он и раскрыл ему предпочтения своего сына, пишет Daily Mail.
Другие кулинарные лайфхаки:
- Том Феррис, эксперт по яйцам, рассказал, что для приготовления яичницы не всегда нужна сковорода. По словам эксперта, приготовить вкусную яичницу можно без сковородки. Кроме этого, его способ якобы очень быстрый – занимает всего одну минуту.
- Феррис убежден, что приготовить яичницу можно в микроволновой печи. Он уже привык к тому, что это удивляет людей, однако настаивает, что этот способ действительно действенный.
- Прежде всего нужна емкость, пригодная для использования в микроволновой печи. Также нужно бумажное полотенце, одно яйцо и столовая ложка масла для жарки.