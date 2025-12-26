Существует не менее 10 различных видов пасты и все они нужны для того или иного варианта приготовления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на alina_burlaka.

Почему паста разной формы?

На самом деле форма пасты – это инструмент, который управляет тем, сколько соуса она получит. Длинную пасту используют для жидких, масляных или кремовых соусов, которые должны хорошо скользить.

Чем шире паста, тем тяжелее соус можно добавить к ней. Короткая паста помогает получать соус в ее углублениях и таким образом она хорошо подходит для таких густых соусов с небольшими кусочками овощей или мяса. Паста с большими полостями (большие ракушки или трубочки), созданы для фаршировки и для запекания.

Они прекрасно держат форму, даже под тяжелым соусом. Очень маленькие варианты пасты используют в тех блюдах, где она должна давать текстуру, но не преобладать вкус бульона. Эти формы очень быстро варятся и прекрасно впитывают вкус бульона.

