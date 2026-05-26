Интернет-маркетплейсы давно перестали быть местом только для обычных покупок. Сегодня там можно найти настолько странные и необычные товары, что некоторые из них больше напоминают артобъекты или шутку, чем реальные вещи для продажи.

Какие необычные товары можно найти на сайтах объявлений?

Одним из таких товаров стала необычная статуэтка для декора шкафа. Она имеет человеческие руки и ноги, а ее внешний вид выглядит довольно жутко. Через непропорциональные формы и странный дизайн статуэтка больше напоминает персонажа из фильма ужасов, чем элемент домашнего декора.



Не менее странным товаром стали ролики, которые на самом деле являются обычными колесами с сиденьем, к которым сверху приклеили высокие сапоги. Визуально создается впечатление, будто человек буквально скользит только ногами.



Еще один необычный лот – это табуретка с "коровьим" дизайном. Верх стула оформлен принтом под корову, а внизу добавлены декоративные элементы в виде вымени. Несмотря на абсурдность замысла, такой товар продается как дизайнерский предмет интерьера.



Среди странных предложений можно найти двойной арахис – несколько орешков, которые срослись между собой. Из-за редкой формы продавцы выставляют такие находки за немалые деньги, позиционируя их как уникальные природные "экземпляры".



Отдельное внимание пользователей привлек обычный бумажный пакет, который продавали за 250 долларов. Автор объявления назвал его "оригинальным дизайнерским аксессуаром", хотя внешне он почти не отличается от пакета из магазина.



Также в сети продают странную статуэтку существа с телом тигра и непропорциональной головой необычной формы. Из-за сочетания деталей фигурка выглядит довольно жутко и напоминает сюрреалистическую скульптуру.



Еще один лот, который удивил пользователей, – это минибутерброд. Он состоит из крекера, маленького кусочка колбасы и сыра. Несмотря на простоту "блюда", продавец оценил его в 16 долларов и даже отметил в описании, что бутерброд "свежий".



Завершает список мыло из грудного молока. Если само грудное молоко в продаже уже давно удивляет не всех пользователей интернета, то косметическое средство, созданное на его основе, вызвало еще больше обсуждений в сети.

Хотя все эти товары могут казаться странными, смешными или даже жуткими, это лишь небольшая часть того, что можно найти в интернете.