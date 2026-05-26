Інтернет-маркетплейси давно перестали бути місцем лише для звичайних покупок. Сьогодні там можна знайти настільки дивні та незвичайні товари, що деякі з них більше нагадують артоб'єкти або жарт, ніж реальні речі для продажу.

Дивіться також Топ 10 прихованих пасхалок у Google, які можуть "оживити" ваш екран

Які незвичайні товари можна знайти на сайтах оголошень?

Одним із таких товарів стала незвичайна статуетка для декору шафи. Вона має людські руки та ноги, а її зовнішній вигляд виглядає доволі моторошно. Через непропорційні форми та дивний дизайн статуетка більше нагадує персонажа з фільму жахів, ніж елемент домашнього декору.



Незвичайні товари з маркетплейсів / скриншот

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Не менш дивним товаром стали ролики, які насправді є звичайними колесами із сидінням, до яких зверху приклеїли високі чоботи. Візуально створюється враження, ніби людина буквально ковзає лише ногами.



Незвичайні товари з маркетплейсів / скриншот

Ще один незвичайний лот – це табуретка з "коров'ячим" дизайном. Верх стільця оформлений принтом під корову, а внизу додані декоративні елементи у вигляді вимені. Попри абсурдність задуму, такий товар продається як дизайнерський предмет інтер'єру.



Незвичайні товари з маркетплейсів / скриншот

Серед дивакуватих пропозицій можна знайти подвійний арахіс – кілька горішків, які зрослися між собою. Через рідкісну форму продавці виставляють такі знахідки за чималі гроші, позиціонуючи їх як унікальні природні "екземпляри".



Незвичайні товари з маркетплейсів / скриншот

Окрему увагу користувачів привернув звичайний паперовий пакет, який продавали за 250 доларів. Автор оголошення назвав його "оригінальним дизайнерським аксесуаром", хоча зовні він майже не відрізняється від пакета з магазину.



Незвичайні товари з маркетплейсів / скриншот

Також в мережі продають дивну статуетку істоти з тілом тигра та непропорційною головою незвичної форми. Через поєднання деталей фігурка виглядає доволі моторошно та нагадує сюрреалістичну скульптуру.



Незвичайні товари з маркетплейсів / скриншот

Дивіться також Шпигують за вами чи ні: що означають зелені та помаранчеві крапки на екрані iPhone

Ще один лот, який здивував користувачів, – це мінібутерброд. Він складається з крекера, маленького шматочка ковбаси та сиру. Попри простоту "страви", продавець оцінив її у 16 доларів і навіть зазначив в описі, що бутерброд "свіжий".



Незвичайні товари з маркетплейсів / скриншот

Завершує список мило з грудного молока. Якщо саме грудне молоко в продажу вже давно дивує не всіх користувачів інтернету, то косметичний засіб, створений на його основі, викликав ще більше обговорень у мережі.

Незвичайні товари з маркетплейсів / скриншот

Хоча всі ці товари можуть здаватися дивними, смішними або навіть моторошними, це лише невелика частина того, що можна знайти в інтернеті.