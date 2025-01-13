Карлі Бодруг, творець контенту про кулінарію на основі рослин, показала, як приготувати корисний сніданок, пише 24 Канал. Вона розповіла, як зробити вівсянку не тільки корисною, але й смачнішою. Її відео стало вірусним у TikTok і зібрало сотні тисяч вподобайок.

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Секрет криється у тушкованих яблуках

Карлі стверджує, що приготування займає всього чверть години. Список інгредієнтів простий: яблука, ваніль, кокосовий цукор, кориця, яблучний оцет, кукурудзяний крохмаль і кленовий сироп.

Однак основний інгредієнт не вівсянка, а саме яблука. Карлі пояснила переваги тушкованих яблук, стверджуючи: "Мало того, що тушковані яблука легше перетравлюються, коли ви їх готуєте, вони створюють щось, що називається пектин".

За її словами, пектин – це тип розчинної клітковини, яка діє як пребіотик, що живить корисні бактерії у вашому кишківнику.

Вона також припускає, що тушковані яблука будуть "ідеальними у вашій ранковій вівсянці".

Почніть з нарізання яблук, потім киньте їх у каструлю разом з кленовим сиропом, кукурудзяним крохмалем, яблучним оцтом, ванільним екстрактом, кокосовим цукром і корицею. Перемішайте все разом і варіть на середньому вогні 15 хвилин, поки яблука не стануть злегка липкими і м'якими.

Додайте теплі яблука до вівсянки разом з іншими улюбленими начинками та насолоджуйтеся. Або подавайте їх охолодженими як чудовий десерт.

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