Використання паличок для їжі іноді нагадує боротьбу на полі бою за обіднім столом. Перша проблема – правильно розташувати їх між пальцями, а вже потім – підняти їжу.

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Все геніальне – просто

Багато хто з нас може витратити кілька хвилин на невдалі спроби, перш ніж здатися і попросити звичайні столові прибори. У мережі поділились відео із простим лайфхаком.

На записі з підписом: "Це так просто?" показано, як жінка проводить великим пальцем по паличці, а потім під пальцем, демонструючи просту техніку.

У цьому ж ролику інший чоловік спробував цей метод і був здивований, коли йому вдалося легко стиснути палички.

Відео набрало майже 300 000 переглядів, 1800 лайків та безліч коментарів.

Глядачі реагували на побачене вигуками на кшталт "ВАУ". Один із користувачів написав: "І тут я весь цей час мучився". Інший жартівливо додав: "Наступний крок – показати їй, як користуватися виделкою. Здається, це простіше".

Серед інших дотепних коментарів було: "Знаєте, що справді просто? Ніж і виделка".

Попри популярність цього трюку, дехто зазначив, що він не спрацював для них. Однак один користувач порадив спробувати змінити руку, що врешті принесло результат.