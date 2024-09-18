Певні види чаю відомі своїми чудовими поживними речовинами, властивостями та функціональними перевагами. Тренди 24 розповідають про деякі з них.

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Які чаї є найбільш корисними

Чорний чай. Він має тонізуючі властивості завдяки вмісту кофеїну, а також численні переваги для здоров'я завдяки багатому набору фітонутрієнтів. Останні дослідження показують, що поліфенольні сполуки, які містяться в чорному чаї, можуть відігравати важливу роль у зміцненні здоров'я серця, позитивно впливаючи на кров'яний тиск і рівень холестерину. Крім того, вважається, що ці сполуки підвищують імунітет, підтримують здоров'я травлення, покращують роботу мозку і метаболізм.

Чай з імбиром і куркумою. Цю трав'яну суміш хвалять за її протизапальні властивості, які можуть допомогти полегшити біль і покращити травлення. Багато людей включають цей заспокійливий напій у свій щоденний раціон, вважаючи його чудовим способом розпочати або завершити свій день.

Зелений чай. На відміну від чорного чаю, зелений чай піддається мінімальному окисленню і зазвичай виготовляється з листя, яке менше подрібнюється. Це призводить до того, що напій не тільки містить нижчий рівень кофеїну, але й багатий на біологічно активні сполуки. Вважається, що ці сполуки зміцнюють імунну систему, підтримують здоров'я серця, сприяють роботі кишківника та покращують обмін речовин.

Лимонний чай. Лимон містить вітамін С, який допомагає боротися із запаленням і зміцнює імунітет. Також цитрусові містять терпен лімонен, який має яскраво виражену антидепресивну активність.

Білий чай. Білий чай, визнаний найменш окисленим сортом чаю, має багато корисних сполук, які містяться як у чорному, так і в зеленому чаї. Нещодавні дослідження показують, що білий чай може не лише мати подібні переваги для здоров'я, але й потенційно сприяти загоєнню ран та покращувати стан шкіри.

М'ятний чай. Нещодавні дослідження підкреслюють користь м'ятного чаю, відомого своїм потенціалом для покращення когнітивних функцій, включаючи пам'ять, увагу та концентрацію. Крім того, цей трав'яний напій може полегшити здуття живота та різні проблеми з травленням, що робить його популярним серед людей, які піклуються про своє здоров'я.

Чай улун. Містить багато фітонутрієнтів та інших сполук. позитивно впливає на роботу серця, мозку, обміну речовин, кишківника та імунітету.

Ромашковий чай. Дослідження показують, що ромашка може допомогти полегшити симптоми тривоги, а також має протизапальні, метаболічні та імуностимулюючі властивості. Оскільки інтерес до натуральних засобів зростає, ромашковий чай виділяється як перспективний варіант для тих, хто шукає комплексних переваг для здоров'я.