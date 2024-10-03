Якщо точніше, то мова йде про геотермальну енергію. Про це пише видання Business Wire.

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Виробництво геотермальної енергії б'є рекорди

Американська компанія Fervo Energy заявила, що досягла рекордних показників продуктивності геотермальної свердловини на Cape Station. Крім того, компанія розширила межі буріння за високих температур, завдяки чому вдалося пробурити свердловини з температурою понад 220 градусів за Цельсієм.

Минулого року компанія пробурила 15 свердловин, що дозолило виробляти понад 10 мегаватів енергії.

У той час, коли цілодобова чиста енергія вкрай необхідна, Fervo показала, що геотермальна галузь готова задовольнити цю потребу за допомогою енергетичних проєктів, які можуть бути запущені в експлуатацію в цьому десятилітті,

– заявив генеральний директор і співзасновник Fervo Тім Латімер.



Геотермальна енергетика є перспективною в США / Фото Pexels. ілюстративне

У компанії очікують, що свердловини на Cape Station даватимуть до 400 мегаватів енергії до 2026 року та повністю будуть введені в експлуатацію до 2028 року.

Перевагою геотермальної енергетики є те, що вона абсолютно не залежить від погоди, на відміну від виробництва енергії з вітру чи від сонячних променів.