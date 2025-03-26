У дітей принца Вільяма та принцеси Кейт є досвідчена няня Марія Тереза Борралло, яка стала частиною королівської сім'ї у 2013 році, коли народився їхній первісток, принц Джордж. Про це пише 24 Канал із посиланням на MailOnline.

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Що відомо про неї

Марія Тереза Борралло навчалася у престижному коледжі Норланд у місті Бат, який вважається одним із найкращих навчальних закладів світу для нянь. Вона отримала високу підготовку з догляду за дітьми, управління, лідерства та безпеки. Родом з Іспанії, вона швидко адаптувалася до життя у британській королівській сім'ї.



Няня займається вихованням дітей / Фото Pexels

Випускниці Норландського коледжу отримують конкурентоспроможну зарплату. Початкова річна оплата може досягати 42 000 фунтів стерлінгів (близько 54 000 доларів), а після кількох років досвіду – до 120 000 фунтів (близько 155 000 доларів). Крім цього, у пакет входять поїздки за кордон та проживання у комфортних умовах.

Після переїзду родини до Віндзора її цілодобові послуги вже не потрібні, оскільки діти підросли. Проте вона продовжує працювати на сім’ю, адже принц і принцеса Уельські часто бувають зайняті офіційними обов’язками.

Няня, яка виховує майбутнього короля Великої Британії, повинна бути не лише професіоналом, а й частиною сім’ї, і Марія Тереза Борралло повністю відповідає цим вимогам.