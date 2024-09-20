Зокрема так зване покоління Z (зумерів) спитали про їхнє ставлення до соціальних мереж та інтернету. Майже половина заявила, що краще б такі соцмережі як Tik Tok та X ніколи не існували. Результати дослідження опублікували у виданні The New York Times.

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Результати опитування серед молоді

Компанія Harris Poll нещодавно провела опитування репрезентативної вибірки з 1 006 дорослих представників так званого покоління Z віком від 18 до 27 років про їхні переконання щодо впливу соціальних мереж і смартфонів на них і про те, чи підтримали б вони окремі реформи, спрямовані на боротьбу із залежністю.

Найбільш несподіваним для аналітиків виявилося те, що низка учасників опитування висловилися про те, що мріють, аби деякі соцмережі та інтернет загалом ніколи не винаходили. Мова йде про:

TikTok – 47% респондентів хотіли б, аби він ніколи не з'являвся;

Snapchat – 43%;

X (колишній Twitter) – 50%;

смартфон – 21%;

програми для обміну повідомленнями – 19%;

Netflix – 19%;

Інтернет – 17%;

YouTube – 15%.

Половина респондентів (49%) задоволена своїм рівнем залученості в соціальних мережах, 32% хотіли б бути менш залученими, а 13% – навпаки більше. Цікаво, що 8 з 10 опитаних робили коли-небудь кроки для обмеження використання соцмереж. Для 9 з 10 учасників опитування соцмережі асоціюються зі словом "розваги". Стільки ж людей асоціюють їх зі словом "зв'язок" і 57% співвідносять соцмережі та ізоляцію.



82% учасників опитування намагалися зменшити час використання соцмереж / Фото Pexels

Також 82% опитаних асоціюють соціальні мережі зі словом "залежність", а дві третини учасників опитування стверджують, що користуються соцмережами, аби згаяти час.

Близько половини респондентів вважають, що соціальні медіа мають дуже позитивний (18%) або скоріше позитивний (34%) вплив на їхнє життя в цілому, тоді як 29% відзначають принаймні дещо негативний вплив. Це може бути зумовлено, принаймні частково, їхнім емоційним та соціальним впливом.

Опитування також показало, що жінки більше, аніж чоловіки, схиляються до думки про негативний вплив соціальних медіа на їхнє емоційне здоров'я.