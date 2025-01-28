Мабуть, кожен, хто додає моркву до улюблених страв вдома, замислювався над тим, чому не їсть цей багатий на вітаміни фрукт щодня. Виявляється, що морква смакує не тільки з основними стравами, але може бути десертом, пише 24 Канал.

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Як приготувати карамелізовану моркву

Хоча моркву зазвичай і не сприймають як солодкий фрукт, наприклад, як яблуко чи грушу, але з неї може вийти дійсно неперевершений десерт.

Євген Клопотенко розкрив простий секрет, як зробити моркву ще смачнішою. Достатньо просто карамелізувати її.

Для приготування десерту потрібно:

морква – 200 грамів,

масло вершкове – 20 грамів,

вода – 150 – 200 мілілітрів,

цукор – 2 столові ложки.

Приготування десерту досить просте. Поріжте моркву та викладіть її у каструлю. Додайте воду, масло та цукор.

З пергаменту виріжте кружечок по діаметру каструлі та накрийте моркву. Тушкуйте впродовж 15 хвилин на середньому вогні.

Як приготувати карамелізовану моркву: дивіться відео