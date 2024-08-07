Опитування провели серед 1 428 американських представників покоління Z, які шукали роботу протягом останнього року. Результати свідчать про те, що підтримка з боку батьків має великий вплив на процес пошуку роботи для молодих людей.

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Скільки "зумерів" звертаються по допомогу до батьків

Дослідження показало, що 70% "зумерів" звертаються по допомогу до батьків у пошуках роботи, і лише 30% не просили допомоги.

Згідно з даними опитування:

83% молодих людей, які знайшли роботу, приписують успіх батькам;

25% "зумерів" приводили батьків на співбесіди;

16% респондентів зазначили, що батьки відправляли відгуки на вакансії за них;

Для 1 з 10 опитаних батьки писали резюме;

7 із 10 "зумерів" просили батьків допомогти їм знайти роботу.

Батьки активно допомагають своїм дітям у створенні резюме та супровідних листів

За результатами опитування, 17% "зумерів" дозволили батькам відгукуватися на вакансії.

Найпоширеніші причини такого залучення:

46% вважають, що батьки зроблять це краще;

34% не знають, як спілкуватися з менеджерами з найму;

32% відчувають недостатню мотивацію;

22% мають проблеми з психічним здоров'ям.

Серед опитаних представників покоління Z 60% розповіли, що просили батьків знайти роботу, куди "зумери" могли б надіслати своє резюме.

Які ресурси для цього найчастіше використовували:

70% використовували онлайн-ресурси для пошуку;

53% покладалися на особисті зв’язки;

31% використовували нетворкінг;

23% ярмарки вакансій.

Згідно з результатами опитування 55% "зумерів" потребують допомоги батьків при написанні резюме, включаючи вичитування та редагування тексту. Ще 49% зверталися за допомогою до батьків у написанні супровідних листів. Також 36% просили батьків допомоги в листуванні з менеджерами з найму (редагування повідомлень, написання їх з нуля, безпосереднє спілкування з рекрутерами).

Хто з батьків допомагає більше

Цікаво, що матері частіше допомагали своїм дітям, ніж тати. Приблизно кожен десятий батько або мати проходили телефонну співбесіду з кадровими агентствами замість дітей, а ще 26% "зумерів" брали батьків із собою на співбесіду.

26% респондентів, які шукали роботу протягом минулого року, зазначили, що батьки супроводжували їх на фізичній співбесіді, а 29% на віртуальній.

Батьки, які брали участь у віртуальних співбесідах, або були поза камерою (71%), або сиділи перед нею (29%). Більшість батьків, яких було видно на камеру, безпосередньо спілкувалися з рекрутером.