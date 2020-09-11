Третина українців вважають, що в Україні порушують права російськомовних
Майже три чверті українців вважають своєю рідною мовою українську. Водночас понад чверть населення України вважає, що в нашій державі порушують права російськомовних.
Дослідження щодо ставлення українців до різних мов провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
До слова Скільки українців хочуть, аби російська стала державною мовою в Україні
Чи порушуються в Україні права російськомовних:
- постійно порушуються – 10,1%,
- в окремих випадках порушуються – 26,3%,
- не порушуються – 52,2%,
- важко відповісти – 11,5%.
Чи порушуються права україномовних в Криму й на окупованому Донбасі:
- постійно порушуються – 24,5%,
- в окремих випадках порушуються – 26%,
- не порушуються – 18,6%,
- важко відповісти – 30,8%.
Яку мову українці вважають рідною:
- українську – 73,4%,
- російську – 22%,
- іншу мову – 1,7%,
- важко відповісти – 2,9%.