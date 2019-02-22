Третий отравитель Скрипалей: связи и операции ГРУшника Дениса Сергеева

Третий участник отравления в Солсбери, ГРУшник Денис Сергеев, путешествовавший с паспортом на имя Сергей Федотов, также в 2015 году участвовал в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева нервно-паралитическим веществом. Представляем Вам некоторые детали его биографии, связанными с группой "Вагнера", участниками переворота в Черногории и вопросом поставки оружия в Сирию.

Из деревни в спецназ

Как и Чепига с Мишкиным, Сергеев – парень из деревни. Он вырос в казахстанском Ушарале, который сейчас уже получил статус города, а тогда был селом, окруженным военными частями. И опять же, как и в случае с Чепигой и Мишкиным, военное училище для Сергеева стало карьерной лестницей. В 1990-м году он закончил Екатеринбургское суворовское военное училище (тогда еще оно называлось Свердловским), после продолжил военную карьеру в ВДВ. Он служил в 108-м гвардейском парашютно-десантном полку, базирующемся в Новороссийске, и принимал участие в спецоперациях в Дагестане, а затем во второй чеченской кампании.

Читайте также: Отравление Скрипалей: стало известно настоящее имя третьего подозреваемого по делу

13 августа 1999 года он был ранен в знаменитом бою за высоту Ослиное Ухо, после чего был представлен к государственной награде. Тогда он был еще капитаном и командиром роты.



Денис Сергеев в 1999 году, кадр из документального фильма

Вскоре, в начале 2000-х годов, он переехал в Москву, где поступил в Военную академию (на сленге – "консерваторию"), которая готовит сотрудников ГРУ.

Интересные совпадения

Участие Сергеева в отравлении Скрипалей и болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, похоже, были далеко не единственными его операциями.

Так, например, любопытно, что Федотов был в Каталонии непосредственно перед референдумом об отделении и в Британии перед референдумом о брекзите. Пока подтвердить его связь с этими событиями не удалось. Зато некоторые другие связи прослеживаются достаточно явно.

Так, например, поездки Сергеева указывают на то, что он под реальным именем ездил в Петербург с человеком, чья машина также зарегистрирована по адресу штаб-квартиры ГРУ, Хорошевское шоссе, 76. Причем правами на вождение этого автомобиля обладал другой ГРУшник, Владимир Моисеев (Попов), один из организаторов переворота в Черногории. Еще один попутчик Сергеева (имя которого пока мы также не будем называть) минимум 4 раза летал на самолете вместе с Эдуардом Шишмаковым (Широковым) – вторым основным участником переворота в Черногории.

Читайте также: Переворот в Черногории организовывал агент из России, – свидетель

Этот второй попутчик интересен не только своим знакомством с Шишмаковым, но и тем, что регулярно летал в Краснодар одними рейсами с наемниками из группы Вагнера. Напомним, база ЧВК Вагнера находится именно в Краснодаре, наемникам этой группы выдавали загранпаспорта той же серии, что и сотрудникам ГРУ. ГРУ де-факто контролирует эту "частную" военную корпорацию.

Некоторые из поездок Сергеева пока еще трудно объяснить, в том числе Таджикистан в 2013 году, Чехию в 2014 году и Турцию в 2015 году. Однако же эксперт, с которым мы пообщались, предположил, что они могут быть связаны со сделками по продаже оружия в Сирию, переговоры по которым проходили в это время в этих странах и которые могли вызывать сильное раздражение России.

Как идентифицировали Федотова/Сергеева

Идентификация "Федотова" заняла больше времени, так как, в отличие от случая с Петровым и Бошировым, британские власти не публиковали его фотографию, сам факт его существования стал известен только благодаря публикации "Фонтанки", обратившей внимание, что некто "Сергей Федотов" с загранпаспортом из ГРУшной серии в январе-феврале 2014 года совершил путешествие в Чехию одновременно с Александром Петровым (Мишкиным) и прилетел в Великобританию 2 марта 2018 года, в тот же день, что Петров и Боширов. Отсутствие фотографии было не единственной проблемой. Как мы обнаружили, российские власти начали уничтожать следы существования Федотова, и те данные о нем, которые удалось получить еще в октябре, через пару месяцев уже исчезли из российских баз данных, в том числе из паспортной базы, базы ГИБДД, базы пересечения границы и других.

Однако, нам удалось получить списки пассажиров рейсов, вылетавших в Лондон 2 марта 2018 года, и подтвердить, что "Федотов" прилетел в столицу Британии за несколько часов до Петрова и Боширова, а вот на обратный рейс он не сел. Из того же списка пассажиров удалось получить и дату рождения, но она, как и имя, могла быть вымышленной. Помня о том, что ГРУшники при получении своей новой агентурной личности сохраняют многие данные о себе, мы попытались обнаружить человека с похожими данными и зарегистрированного по одному из адресов, связанных с ГРУ (как мы уже ранее писали, сотни сотрудников ГРУ по плохо понятной причине регистрируются сами или регистрируют свои машины по адресу своих войсковых частей, что не способствует их конспирации).

После множества различных комбинаций удалось найти "подозревамого": по адресу улицв Народного Ополчения, 50 (Военная академия ВС РФ, также известная как "Консерватория ГРУ") был прописан человек с той же датой рождения — Денис Вячеславович Сергеев.

Читайте также: След ведет к Путину: Британия выяснила все детали отравления Скрипалей, – СМИ

Однако без фотографии установить, являются ли Федотов и Сергеев одним и тем же человеком, представлялось делом непростым. А все данные с фотографиями (копии паспортов и водительских удостоверений) были удалены из российских баз данных. Мы связались со множеством источников в разных странах, в том числе с отелями, где останавливался "Федотов", и один из источников предоставил ам копию фотографии Федотова из его загранпаспорта.

На первый взгляд на известном документальном видео и на фотографии – разные люди. Изначально расследователи сочли, что пошли по ложному следу. Однако профессиональная экспертиза, проведенная профессором Хасаном Югейлом из Центра визуальных вычислений Брэдфордского университета , установила, что коэффициент совпадения между фото – 78%, при необходимых 70% для одного и того же человека.

Оригинал: The Insider