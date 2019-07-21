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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Третій тур президентських виборів, – Сироїд прокоментувала остаточні результати екзит-полу

      1409 Читать новость на русском
      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / politeka.net

      Національний екзит-пол оголосив остаточні результати голосування за кандидатів у депутати до Верховної Ради, яке відбулося 21 липня. Згідно з ними, до наступного парламенту проходять партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та партія "Голос".

      Згідно з даними екзит-полу, "Самопоміч" на дочасних парламентських виборах підтримали 0,7% українців. Представниця партії Оксана Сироїд в прямому ефірі 24 каналу прокоментувала такі результати.

      Зверніть увагу! Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Оксана Сироїд, кандидатка в нардепи від "Самопомочі": Найбільшою причиною, яка призвела до таких результатів, була, мабуть, системна й багаторічна атака попереднього президента Петра Порошенка, яка почалася ще у 2016 році зі сміттєвою блокадою Львова. Порошенко багато зробив для того, щоб в принципі зруйнувати ту політичну систему, яка існувала.

      Дарія Кудімова, ведуча: Можливо, ви бачили, але сам Порошенко на своїй прес-конференції висловив переживання щодо того, що об'єднані демократичні сили, тобто "Самопоміч", "Громадянська позиція", "Сила людей", не об'єдналися й не зайшли в парламент.

      Оксана Сироїд, кандидатка в нардепи від "Самопомочі": Він же ж їх знищував всі ці роки. Спочатку він їх душив в обіймах, а потім хоче, щоб вони об'єднувалися? Це таке лукавство. Ще однією причиною результатів, які ми отримали, є те, що сьогодні ми переживаємо, я б сказала, третій тур президентських виборів. Далі йде ця очікувань та проектування. Люди захопилися феноменом новизни. Хоча кожного скликання парламент оновлювався десь в середньому на 50%. Лише цього разу це стало такою фішкою, коли кожен намагався виглядати все новішим. 

      Політики – це не машини. Якщо новіша, лише зі станка, не означає, що вона буде краще їздити. Часто досвід, тим більше добросовісний, буде більш корисним.

      Якщо українці зробили такий вибір, то це їх вибір, їх очікування. Можу лише сказати, що "Самопоміч" чесно пройшла весь свій шлях. Ми не змінювали бренд, не намагалися бути тим, ким ми не є. Час розсудить. Тільки час та перебування поза парламентом покаже, хто є політичною силою, а хто – політичним проектом.

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

      остаточні результати екзит-полу
      Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

      Виборчий марафон на 24 каналі: дивіться онлайн-трансляцію

       

       

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9548
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Самопоміч Оксана Сироїд
      Джерело: 24 канал
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