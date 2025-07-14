Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан підкреслив у розмові з 24 Каналом, чому Україні будуть потрібні німецькі ракети саме у 2026 – 2027 роках. Також Берлін співпрацює з Києвом щодо розроблення дронів-перехоплювачів для України.

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Скільки часу потрібно, щоб розвалити російську економіку?

Світан наголосив, що ракети PAC-3 для систем Patriot, виробництво яких запущено в Німеччині, будуть необхідні Україні за рік – два, коли активно звільнятимемо свої території.

Війна – це математика. Воювати нам ще три – чотири роки. Є процеси, які неможливо, навіть доклавши максимум зусиль, прискорити, як би того не хотілося. Тому продовжувати бойові дії нам доведеться до 2028 року,

– припустив військовий експерт.

Мають відбуватися паралельні процеси. Насамперед потрібно працювати щодо розвалу російської економіки, вважає він, через відновлення ударів по нафтопереробних заводах ворога.

Розвал економіки Росії потребуватиме рік – півтора часу. Проте багато чого залежить від інтенсивності ударів по НПЗ, об'єктах нафто- та газоперевалки противника. Якщо зараз почати це робити, то до кінця 2025 року можна виконати це завдання,

– відзначив полковник ЗСУ в запасі.

Водночас Росія має певний запас міцності. Крім того, її підтримує Китай, тому розвал російської економіки може затягнутися ще на рік після того, як почне тріщати по швах Росія. А саме, коли Москва, за словами Світана, не зможе задовольняти запити республік, що перебувають під її тиском.

Тому увесь цей цілковитий процес триватиме три – чотири роки, якщо його інтенсифікувати,

– підкреслив він.

Паралельно потрібно ліквідовувати російську та колаборантську армію, тиснути на неї особливо на Донбасі. Проте починати це робити, на його думку, потрібно з тимчасово окупованого Криму.

Це може зайняти щонайменше рік. Також перерізання сухопутного коридору – ще рік і робота з Донбасом – півтора – два роки. Разом – три – чотири роки. Проте швидше не вийде,

– резюмував Роман Світан.

Тому ініціатива Німеччини, чиє керівництво, як зауважив військовий експерт, прораховує всі ці процеси, буде дуже потрібною Україні саме в цей період.

До слова, Крістіан Фройдінг, керівник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони ФРН розповів, що Німеччина запустила власне незалежне від США виробництво ракет до систем ППО Patriot. Перші постачання ракет, за словами Фройдінга, очікуються у 2026 – 2027 роках.