Три військові кораблі, МіГ-31, ППО: СБУ атакувала важливі російські цілі у Криму

Спецпідрозділ СБУ "Альфа" 25 квітня провели успішну спецоперацію в окупованому Криму. Під ударом була військово-морська база Чорноморського флоту Росії та аеродром "Бельбек"

Про це інформує Служба безпеки України.

Що уразила СБУ?

В СБУ повідомили, що вдарили безпілотниками по трьох військових кораблях, винищувачу та об'єктах протиповітряної оборони ворога.

Так, 25 квітня було уражено:

Великий десантний корабель "Ямал" та "Фільченков",

корабель-розвідник "Іван Хурс",

навчальний центр Чорноморського флоту Росії "Лукомка",

штаб радіотехнічної розвідки сил ППО,

РЛС МР-10М1 "Мис-М1",

літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек",

техніко-експлуатаційну частину аеродрому "Бельбек".

Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Євген Хмара наголосив, що бійці систематично послаблюють військові можливості ворога. Зокрема, позбавляють росіян можливості контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки.

Ця робота буде продовжуватися доти, доки Росія не припинить агресію проти нашої держави,

– запевнив Євген Хмара.

