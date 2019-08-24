"Тримаю під ліжком тривожну валізу": як кримські татари виживають в анексованому Криму

Люди, про яких сьогодні піде мова, називають себе кримчанами. Деякі з них святкують День Незалежності Україні, інші ж – вдячні Росії за анексію півострова. Про вражаючі історії та особисті переживання кримчан та українців, які залишилися в окупованому Криму.

Відомий кримськотатарський активіст Заїр Смедля бойкотував референдум у Криму, бо вважає Росія країною-агресором.

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Він, як і більшість кримських татар не визнав референдум 2014 року. Крім того, велика частина виступають проти анексії Криму.

Це шоу, яке провели й назвали референдумом. Не було референдуму. Був лохорендум: когось тримали за лохів, тягаючи у мішках "бюлетені", так, ніби хтось дійсно голосував,

– згадав активіст.

Саме через таку позицію активістів і переслідують, а російські спецслужби регулярно проводять обшуки у їхніх домівках. "Прокинувся, якщо ніхто не приїхав і не забрав – значить день нормальний", каже Заїр.



Кримськотатарський активіст Заїр Смедля

Він готовий до того, що його заарештують у будь-яку хвилину. Під ліжком в нього – тривожна валіза.

Раптом вранці прийдуть, можуть не дати часу зібрати речі. Тому я маю сумку зі змінною білизною, зубною щіткою та бритвою,

– приголомшив кримськотатарський активіст.



Під ліжком в нього – тривожна валіза

Ще одні кримські татари також постраждали від насильницьких дій окупаційної влади. Мер'єм Куку з дітьми залишилася без чоловіка – його схопили російські силовики. Хоча її свекор у рік анексії Криму отримав нагороду "За повернення Криму", бо був прихильником РФ.

Мер'єм згадала, як швидко свекор розчарувався в Росії, хоча ще нещодавно казав: "Всім народом ми станемо на коліна перед Путіним, якщо він реабілітує наш народ".

Все подвір'я заполонили кулеметники. Це нагадувало сцену з фільму, коли б'ють якого страшного злочинця. Мого чоловіка, як і інших, звинувачують в участі у терористичній операції та спробі підготовки захоплення влади РФ,

– зауважила кримська татарка.

Побачення рідним полоненого дають рідко, натомість дітей до батька не пускають взагалі.

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