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      "Тримаю під ліжком тривожну валізу": як кримські татари виживають в анексованому Криму

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      Люди, про яких сьогодні піде мова, називають себе кримчанами. Деякі з них святкують День Незалежності Україні, інші ж – вдячні Росії за анексію півострова. Про вражаючі історії та особисті переживання кримчан та українців, які залишилися в окупованому Криму.

      Відомий кримськотатарський активіст Заїр Смедля бойкотував референдум у Криму, бо вважає Росія країною-агресором.

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      Він, як і більшість кримських татар не визнав референдум 2014 року. Крім того, велика частина виступають проти анексії Криму.

      Це шоу, яке провели й назвали референдумом. Не було референдуму. Був лохорендум: когось тримали за лохів, тягаючи у мішках "бюлетені", так, ніби хтось дійсно голосував,
      – згадав активіст.

      Саме через таку позицію активістів і переслідують, а російські спецслужби регулярно проводять обшуки у їхніх домівках. "Прокинувся, якщо ніхто не приїхав і не забрав – значить день нормальний", каже Заїр.


      Кримськотатарський активіст Заїр Смедля

      Він готовий до того, що його заарештують у будь-яку хвилину. Під ліжком в нього – тривожна валіза. 

      Раптом вранці прийдуть, можуть не дати часу зібрати речі. Тому я маю сумку зі змінною білизною, зубною щіткою та бритвою,
      – приголомшив кримськотатарський активіст.


      Під ліжком в нього – тривожна валіза

      Ще одні кримські татари також постраждали від насильницьких дій окупаційної влади. Мер'єм Куку з дітьми залишилася без чоловіка – його схопили російські силовики. Хоча її свекор у рік анексії Криму отримав нагороду "За повернення Криму", бо був прихильником РФ. 

      Мер'єм згадала, як швидко свекор розчарувався в Росії, хоча ще нещодавно казав: "Всім народом ми станемо на коліна перед Путіним, якщо він реабілітує наш народ".

      Все подвір'я заполонили кулеметники. Це нагадувало сцену з фільму, коли б'ють якого страшного злочинця. Мого чоловіка, як і інших, звинувачують в участі у терористичній операції та спробі підготовки захоплення влади РФ,
      – зауважила кримська татарка.

      Побачення рідним полоненого дають рідко, натомість дітей до батька не пускають взагалі.

      Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться 24 серпня о 18:00 на 24 каналі.

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      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Кримські татари Арешт Референдум у Криму Референдум
      Джерело: 24 канал
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