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      "Держу под кроватью тревожный чемодан": как крымские татары выживают в аннексированном Крыму

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      Люди, о которых сегодня пойдет речь, называют себя крымчанами. Некоторые из них празднуют День Независимости Украины, другие же – благодарны России за аннексию полуострова. О впечатляющих историях и личных переживаниях крымчан и украинцев, которые остались в оккупированном Крыму.

      Известный крымскотатарский активист Заир Смедля бойкотировал референдум в Крыму, потому что Россию считает страной-агрессором.

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      Он, как и большинство крымских татар, не признал референдум 2014 года. Кроме того, большая часть выступают против аннексии Крыма.

      Это шоу, которое провели и назвали референдумом. Не было референдума. Был лохорендум: кого-то держали за лохов, таская в мешках "бюллетени", так, будто кто-то действительно голосовал,
      – вспомнил активист.

      Именно за такую позицию активистов и преследуют, а российские спецслужбы регулярно проводят обыски в их домах. "Проснулся, если никто не приехал и не забрал – значит день нормальный", – говорит Заир.


      Крымскотатарский активист Заир Смедля

      Он готов к тому, что его арестуют в любую минуту. Под кроватью у него – тревожный чемодан.

      Вдруг утром придут, могут не дать времени собрать вещи. Поэтому у меня есть сумка со сменным бельем, зубной щеткой и бритвой,
      – огорошил крымскотатарский активист.


      Под кроватью у него – тревожный чемодан

      Еще одни крымские татары также пострадали от насильственных действий оккупационной власти. Мерьем Куку с детьми осталась без мужа – его схватили российские силовики. Хотя ее свекор в год аннексии Крыма получил награду "За возвращение Крыма", потому что был сторонником РФ.

      Мерьем вспомнила, как свекор быстро разочаровался в России, хотя еще недавно говорил: "Всем народом мы станем на колени перед Путиным, если он реабилитирует наш народ".

      Весь двор заполонили пулеметчики. Это напоминало сцену из фильма, когда бьют какого-то страшного преступника. Моего мужа, как и других, обвиняют в участии в террористической операции и попытке подготовки захвата власти в РФ,
      – отметила крымская татарка.

      Свидание родным пленного дают редко, а детей к отцу не пускают вообще.

      Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите 24 августа в 18:00 на 24 канале.

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      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Арест Новости Крыма Референдум Крымские татары Референдум в Крыму
      Источник: 24 канал
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