"Держу под кроватью тревожный чемодан": как крымские татары выживают в аннексированном Крыму
Люди, о которых сегодня пойдет речь, называют себя крымчанами. Некоторые из них празднуют День Независимости Украины, другие же – благодарны России за аннексию полуострова. О впечатляющих историях и личных переживаниях крымчан и украинцев, которые остались в оккупированном Крыму.
Известный крымскотатарский активист Заир Смедля бойкотировал референдум в Крыму, потому что Россию считает страной-агрессором.
Читайте также: Аннексия Крыма разрабатывалась годами, – Бессмертный назвал предыдущие события, которые не замечала Украина
Он, как и большинство крымских татар, не признал референдум 2014 года. Кроме того, большая часть выступают против аннексии Крыма.
Это шоу, которое провели и назвали референдумом. Не было референдума. Был лохорендум: кого-то держали за лохов, таская в мешках "бюллетени", так, будто кто-то действительно голосовал,
– вспомнил активист.
Именно за такую позицию активистов и преследуют, а российские спецслужбы регулярно проводят обыски в их домах. "Проснулся, если никто не приехал и не забрал – значит день нормальный", – говорит Заир.
Крымскотатарский активист Заир Смедля
Он готов к тому, что его арестуют в любую минуту. Под кроватью у него – тревожный чемодан.
Вдруг утром придут, могут не дать времени собрать вещи. Поэтому у меня есть сумка со сменным бельем, зубной щеткой и бритвой,
– огорошил крымскотатарский активист.
Под кроватью у него – тревожный чемодан
Еще одни крымские татары также пострадали от насильственных действий оккупационной власти. Мерьем Куку с детьми осталась без мужа – его схватили российские силовики. Хотя ее свекор в год аннексии Крыма получил награду "За возвращение Крыма", потому что был сторонником РФ.
Мерьем вспомнила, как свекор быстро разочаровался в России, хотя еще недавно говорил: "Всем народом мы станем на колени перед Путиным, если он реабилитирует наш народ".
Весь двор заполонили пулеметчики. Это напоминало сцену из фильма, когда бьют какого-то страшного преступника. Моего мужа, как и других, обвиняют в участии в террористической операции и попытке подготовки захвата власти в РФ,
– отметила крымская татарка.
Свидание родным пленного дают редко, а детей к отцу не пускают вообще.
Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите 24 августа в 18:00 на 24 канале.
Выбор редакции
-
Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское креслосегодня , 22:48
-
"Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видеосегодня , 21:41
-
Андрей Богдан пропустил празднование Дня Независимости: причинысегодня , 20:02