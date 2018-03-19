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Трійця 2018: дата свята та вихідні в Україні

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Трійця 2018 в Україні: дата, вихідний та традиції
Трійця 2018 в Україні: дата, вихідний та традиції / volyn.tabloyid

Трійця 2018 в Україні припадає на 27 травня – п’ятдесятий день після Великодня. Це свято є одним із 12 найважливіших християнських свят. День Святої Трійці також називають Зеленими святами, або П'ятидесятницею.

Трійця 2018 в Україні – дата вихідних

Календар свят 2018 передбачає 10 вихідних у квітні, включаючи святкові дні і звичайні вихідні. День Святої Трійці у 2018 році припадає на 27 травня – неділю. Вихідний переноситься на понеділок – 28 травня. Таким чином українці матимуть три вихідних поспіль – 26, 27 та 28 травня.

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Окрім того, 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих – припадає на вівторок, Кабінет Міністрів прийняв рішення перенести робочий понеділок 30 квітня на суботу 5 травня.

Таким чином, українці будуть відпочивати 28, 29, 30 квітня та 1 травня. Але субота 5 травня – буде робочим днем.

Вихідним буде 9 травня – День пам'яті та примирення, який припадає на середу. Робочі дні 5 та 8 травня будуть скорочені на 1 годину.

Трійця 2018 в Україні – дата та вихідні
Вихідні на Трійцю 2018 в Україні

Трійця 2018: історія свята

Згідно з Євангелієм, у цей день з небес на апостолів зійшли вогненні язики Святого Духа, і чоловіки заговорили різними мовами, щоб надалі йти до народів і проповідувати християнство.

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Апостоли і Матір Божа були у світлиці будинку на Сіонській горі. З ними були учні Христа і перші віруючі. Раптом кімната заповнилася небувалим шумом – немов вітри заповнили приміщення. І на кожного апостола і на Пресвяту Марію зійшов Дух Божий у вигляді язиків полум’я. Апостоли раптово заговорили всі разом на різних мовах, яких раніше не знали. Святий Петро вийшов на ганок і оголосив, що дух Божий зійшов на апостолів, і можуть вони пророкувати.

Трійця 2018 дата вихідних
Трійця 2018 в Україні: історія свята

У той же день близько 3 тисяч осіб взяло хрещення – так народилася християнська церква. Першим християнським храмом став той самий будинок на горі Сіон – нині Успенський храм Гробу Господнього в Єрусалимі. Апостоли розійшлися по багатьох країнах, щоб проповідувати. Вони були наділені дарами пророкувати і зцілювати, і несли вчення Ісуса Христа в різні народи. Язики полум’я також знаменують здатність обпалювати і очищати від гріхів, зігрівати душі і наповнювати їх світлом віри.

Саме тому День Святої Трійці іменується також днем народження Християнської Церкви. За легендами, сходження Святого Духа обіцяв апостолам Ісус у день Свого вознесіння. Обіцянка сповнилася через десять днів – на 50-й день після Воскресіння.

Теги: Новини України Новини культури LifeStyle відпочинок Традиції релігія
Джерело: 24 Канал
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