У Херсоні через безпекову ситуацію зупинили рух тролейбусів: доки діятиме обмеження

У Херсоні тимчасово призупинено роботу тролейбусів через погіршення безпекової ситуації в районі їхньої дислокації. Обмеження діятимуть орієнтовно до 10 травня.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Дивіться також Росія вдарила дронами по маршрутках в Херсоні: є загиблі, зросла кількість поранених

Що відомо про зупинку електротранспорту в Херсоні?

У місті тимчасово призупинено рух тролейбусів у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу електротранспорту.

Як повідомляється, тролейбуси не курсуватимуть орієнтовно протягом тижня – з 4 травня і до 10 травня. Мешканців просять враховувати ці зміни під час планування поїздок та користування міським транспортом.

Яка ситуація у Херсоні?

Війська Росії масовано атакують місто та передмістя, зокрема селище Інженерне, застосовуючи дрони та авіабомби. 3 травня зафіксовано влучання в цивільний автомобіль і машину медиків – внаслідок удару є загиблий та п'ятеро поранених.

Окупанти цілеспрямовано б'ють по службовому транспорту та комунальній техніці. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, агропідприємство та об'єкти комунальної власності. Крім того, у Дніпровському районі міста регулярно фіксуються удари ворожих безпілотників.

До слова. Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що російські окупанти продовжують обстрілювати регулярно Херсонщину. Відомо, що навіть під час великоднього перемир'я здійснювали атаки та подавали це, як нібито атаки українських військових.

Що відомо про атаки на українські міста?

У Лозовій на Харківщині ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, пошкодивши будинок і вибивши вікна в квартирах. Унаслідок атаки постраждала 42-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. За фактом удару відкрито провадження як щодо воєнного злочину.

На Дніпропетровщині 3 травня ворог понад 20 разів атакував три райони дронами та артилерією, спричинивши масштабні руйнування інфраструктури. У Синельниківському районі виникла пожежа, на Нікопольщині пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та рятувальний підрозділ, а в Криворізькому районі також зафіксовані руйнування. Крім того, медичну допомогу отримала 41-річна жінка, яка постраждала під час попереднього обстрілу.

У ніч на 4 травня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками, під ударом опинилася Шостка на Сумщині. У місті пошкоджено багатоповерхові та нежитлові будівлі, а також магазин, адміністративну будівлю, автомобіль і відділення пошти. За даними ОВА, у Шосткинській громаді поранення дістали жінки 39, 75 і 77 років.