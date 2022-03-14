Також високопосадовців країни-окупантки підозрюють у планування, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни. Відповідну заяву зробили в Офісі генпрокурора.

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Про підозру повідомили:

головнокомандувачу повітряно-космічних сил Росії;

начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії;

директору департаменту інформації та друку МЗС Росії.

Деталі

Головнокомандувач повітряно-космічних сил Росії організував вторгнення російської армії на територію України. Окрім того, саме він організував нанесення ракетно-бомбових ударів. Зокрема, по цивільних об'єктах. Це призвело до загибелі та поранення мирних громадян.

Тим часом інші підозрювані своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України. Окрім того, ці російські високопосадовці публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України.

Також підозрювані сприяли розпалюванню національної ворожнечі та вчиняли інші дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності України.

В Офісі генпрокурора зауважили, що за такі злочини передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Важливо – Росіяни намагаються досягти бодай чогось, – Маляр: