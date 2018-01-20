19:48
20 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Путін не потонув на Водохреща. Антискрєпний флешмоб
Вєсті Кремля
22:37, 19 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, сьогодні
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Троянський кінь Путіна: чи треба Україні забирати свою зброю з окупованого Криму

15:13, сьогодні 843 Читать новость на русском

Через кілька тижнів Мінфін США оприлюднить звіт, і санкційний список олігархів з оточення Володимира Путіна збільшиться. Саме тому президент Росії зробив несподівану пропозицію Україні щодо повернення її військової техніки з Криму.

У 2014 році Чорноморський флот Росії затопив в озері Донузлав власне судно, аби заблокувати вихід українських кораблів у море. Всі спроби тральщика "Черкаси" прорватися були безуспішними.

13 кораблів, враховуючи великий десантний "Костянтин Ольшанський", опинилися в пастці.

Читайте також: У Путіна не залишиться жодного вибору, окрім війни з Україною, – журналіст

У Стрілецькій бухті в Севастополі росіяни заблокували вихід залишків українскього флоту. Екіпажі корветів та інших суден вийшли на берег, росіяни почали вивішувати свої прапори на кораблях. Військові частини на півострові також захопили. Практично вся українська військова техніка опинилася в руках країни-агресора.

Тоді ж у березні 2014-ого року Путін дав наказ повернути Україні її військову техніку. З українського боку переговори щодо передачі техніки доручили вести Андрію Сенченку. У 90-ті роки він був віце-прем'єром Криму, потім депутатом. Згадує, що росіяни одразу поставили умову: забирайте все або нічого.

Ми не могли забрати все фізично, тому що, за підрахунками Генерального штабу, на це треба було два роки і три мільярди гривень для того, щоб вивезти техніку з Криму,
– розповів екс-заступник голови Адміністрації Президента Андрій Сенченко.

Загалом на півострові було понад 7 тисяч одиниць української техніки. Зрештою, за майже три місяці на материк вдалося перевезти менше половини на понад один мільярд доларів. Але значна частина цієї техніки була або ж навмисно пошкоджена, або розграбована дорогою з Криму.

У червні 2014 року Росія припинила передачу Україні техніки, назвавши причиною загострення військових дій на Донбасі. Але у січні 2018 року Путін зробив заяву, що РФ готова віддати нам все те, що лишилось в анексованому Криму.

Експерти вважають, що так він хоче продемонструвати Заходу, що готовий на поступки і переговори. А оглядачі наголошують, що повернуть таки не все, бо боєприпаси або піхотне озброєння Москва використовувала в війні на Донбасі і в Сирії.

Більше – дивіться у сюжеті.

Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 17:30. Не пропустіть!

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
сьогодні, 19:02 Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
Олег Пономарь 2145
День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
сьогодні, 17:10 День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
Настя Сукач 1163
Плата за амбиции: Россия отброшена на десятилетие назад
сьогодні, 16:04 Плата за амбиции: Россия отброшена на десятилетие назад
Злой Одессит 5205
Рік Трампа у фото: 20 влучних кадрів з моменту інавгурації
сьогодні, 13:05 Рік Трампа у фото: 20 влучних кадрів з моменту інавгурації
Наталя Сколоздра 757
Плюсы закона о реинтеграции Донбасса
сьогодні, 12:00 Плюсы закона о реинтеграции Донбасса
Семен Кабакаєв 2557
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Повернення Криму і Донбасу: про головні зміни і суперечності закону про деокупацію
 16 січня , 19:01
Підкріплення бойовиків: на Донбас прибуває група російських снайперів
13 січня , 14:21
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук