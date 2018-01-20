Троянський кінь Путіна: чи треба Україні забирати свою зброю з окупованого Криму

Через кілька тижнів Мінфін США оприлюднить звіт, і санкційний список олігархів з оточення Володимира Путіна збільшиться. Саме тому президент Росії зробив несподівану пропозицію Україні щодо повернення її військової техніки з Криму.

У 2014 році Чорноморський флот Росії затопив в озері Донузлав власне судно, аби заблокувати вихід українських кораблів у море. Всі спроби тральщика "Черкаси" прорватися були безуспішними.

13 кораблів, враховуючи великий десантний "Костянтин Ольшанський", опинилися в пастці.

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У Стрілецькій бухті в Севастополі росіяни заблокували вихід залишків українскього флоту. Екіпажі корветів та інших суден вийшли на берег, росіяни почали вивішувати свої прапори на кораблях. Військові частини на півострові також захопили. Практично вся українська військова техніка опинилася в руках країни-агресора.

Тоді ж у березні 2014-ого року Путін дав наказ повернути Україні її військову техніку. З українського боку переговори щодо передачі техніки доручили вести Андрію Сенченку. У 90-ті роки він був віце-прем'єром Криму, потім депутатом. Згадує, що росіяни одразу поставили умову: забирайте все або нічого.

Ми не могли забрати все фізично, тому що, за підрахунками Генерального штабу, на це треба було два роки і три мільярди гривень для того, щоб вивезти техніку з Криму,

– розповів екс-заступник голови Адміністрації Президента Андрій Сенченко.

Загалом на півострові було понад 7 тисяч одиниць української техніки. Зрештою, за майже три місяці на материк вдалося перевезти менше половини на понад один мільярд доларів. Але значна частина цієї техніки була або ж навмисно пошкоджена, або розграбована дорогою з Криму.

У червні 2014 року Росія припинила передачу Україні техніки, назвавши причиною загострення військових дій на Донбасі. Але у січні 2018 року Путін зробив заяву, що РФ готова віддати нам все те, що лишилось в анексованому Криму.

Експерти вважають, що так він хоче продемонструвати Заходу, що готовий на поступки і переговори. А оглядачі наголошують, що повернуть таки не все, бо боєприпаси або піхотне озброєння Москва використовувала в війні на Донбасі і в Сирії.

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