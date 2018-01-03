"Троє бійців загинули": Клімкін розповів главі МЗС Німеччини про напружену ситуацію на Донбасі

У середу, 3 січня, глава МЗС України Павло Клімкін поінформував главу МЗС Німеччини Зігмара Габріеля про напружену ситуацію на Донбасі та обстріли, що тривають, незважаючи на оголошене перемир'я.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає реального припинення вогню. Тільки за останні дні у нас було більше 60 обстрілів, більше третини з них – із забороненої зброї. Ми втратили трьох наших воїнів, 15 поранені", – сказав Клімкін після переговорів із Зігмаром.

Нагадаємо, Габріель Зігмар прибув в Україну для переговорів із Павлом Клімкіним, а також разом із ним відвідав Донбас.