"Троє бійців загинули": Клімкін розповів главі МЗС Німеччини про напружену ситуацію на Донбасі
20:04, сьогодні 677 Читать новость на русском
У середу, 3 січня, глава МЗС України Павло Клімкін поінформував главу МЗС Німеччини Зігмара Габріеля про напружену ситуацію на Донбасі та обстріли, що тривають, незважаючи на оголошене перемир'я.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У нас немає реального припинення вогню. Тільки за останні дні у нас було більше 60 обстрілів, більше третини з них – із забороненої зброї. Ми втратили трьох наших воїнів, 15 поранені", – сказав Клімкін після переговорів із Зігмаром.
Нагадаємо, Габріель Зігмар прибув в Україну для переговорів із Павлом Клімкіним, а також разом із ним відвідав Донбас.
Джерело: 24 Канал
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