Через дефіцит кадрів: у кількох містах України на будівництвах працюватимуть мігранти

Місцева влада кількох міст України повідомила про нестачу робітників на комунальних підприємствах. Для покращення ситуації там працюють іноземці, зокрема громадяни Індії.

Про це повідомили мер Івано-Франківська Руслан Марцінків для "Апострофа" та мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Де не вистачає робітників?

Руслан Марцінків заявив, що в місцевих будівельних компаніях вже працюють мігранти з Індії.

Про схожу ситуацію розповів й міський голова Черкас. За словами Бондаренка, на підприємствах, що виграли тендер на ремонт доріг, працюють щонайменше 10 іноземців за робочими візами. Роботодавці забезпечують їх житлом у гуртожитках, харчуванням і відповідними документами.

Якщо відверто, то всі підприємства зараз вже мають критичну необхідність залучення працівників до себе. У будь-якому комунальному підприємстві фактично зараз великий дефіцит робітничих професій,

– пояснив мер Черкас.

Бондаренко додав, що пов'язано це із відсутністю бронювань від мобілізації на деяких комунальних підприємствах.

Чому на заміну приходять легальні робітники-мігранти?

Дискусії у мережі про мігрантів з країн Африки та Азії розпочались із допису міського голови Харкова Ігоря Терехова. Він наголошував на демографічному спаді та не погодився із тим, що "мільйони українців можна не повертати, що їх можна замінити".

До цього очільник Офісу Президента Кирило Буданов казав, що влада планує розв'язати питання нестачі кадрів працівниками з Африки та інших регіонів.

Водночас експерт з питань демографії та трудової міграції, Голова ГО "Офіс Міграційної політики" Василь Воскобойник вважає, що масова "заміна українців" наразі майже не можлива. Для того, щоб залучити іноземних робітників Україні потрібно створити кращі умови та фактично конкурувати з країнами ЄС чи ОАЕ.

"Європейці насправді пропонували соціальну підтримку для людей, котрі заїздили. Україна у зв'язку з фінансовим станом навряд чи зможе запропонувати подібні програми для іноземців, бо їх не існує навіть для місцевих мешканців", – пояснив Воскобойник.

Водночас наведена у матеріалі статистика свідчить, що у 2025 році 74% українських підприємств зіткнулись із нестачею кадрів. Зокрема у будівництві, це 30 – 50% працівників.