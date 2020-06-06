Трюдо схилив коліно в пам'ять про загиблого Флойда разом з протестувальниками: відео
У великих містах Канади пройшли протести через вбивство поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда. Прем’єр країни приєднався до акції.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо взяв участь в протесті проти расизму в центрі Оттави, повідомляє The Globe and Mail.
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Акція пройшла на галявині перед комплексом будівель парламенту Канади. Джастін Трюдо з’явився на демонстрації у захисній масці через пандемію коронавірусу.
В один момент прем’єр Канади опустився на коліно в пам’ять про загиблого афроамериканця Джордже Флойда разом з іншими мітингувальнками.
Загалом у протестах взяли участь сотні людей.
Трюдо схилив коліно в пам'ять про загиблого Флойда: відео
Протести у США: що відомо
- 25 травня поліцейські жорстоко затримали темношкірого Джорджа Флойда за те, що чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Коп застосував задушливий прийом, ставши коліном на шию. Чоловік помер, а перед смерттю благав відпустити, бо "не міг дихати".
- США охопили протести, заарештували понад 4 тисячі людей. Постраждалі є серед силовиків та мітингувальників. У великих містах ввели комендантську годину.
- До мітингувальників долучилися радикально налаштовані люди, які б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі авто.
- Згодом акції проти расизму пройшли у багатьох країнах Європи, Австралії та Великій Британії.