У великих містах Канади пройшли протести через вбивство поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда. Прем’єр країни приєднався до акції.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо взяв участь в протесті проти расизму в центрі Оттави, повідомляє The Globe and Mail.

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Акція пройшла на галявині перед комплексом будівель парламенту Канади. Джастін Трюдо з’явився на демонстрації у захисній масці через пандемію коронавірусу.

В один момент прем’єр Канади опустився на коліно в пам’ять про загиблого афроамериканця Джордже Флойда разом з іншими мітингувальнками.

Загалом у протестах взяли участь сотні людей.

Трюдо схилив коліно в пам'ять про загиблого Флойда: відео

Prime Minister @JustinTrudeau attends a #GeorgeFloyd anti-racism protest at Parliament Hill, takes a knee with demonstrators. #Ottawa event is one of many taking place across the country this weekend.#Cdnpolihttps://t.co/yE1Zju9FFG pic.twitter.com/8mVjG9dGJs — Jaro Giesbrecht (@JaroGiesbrecht) June 5, 2020

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