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Це було заради красивої хайпової картинки, – керівник Одеської митниці про затримання СБУ

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Грибанов спростував своє затримання
Грибанов спростував своє затримання / ukrinform.ua

Керівник Одеської митниці Михайло Грибанов підтвердив, що 13 травня правоохоронці ненадовго надягли на нього кайдани. Однак чиновник запевняє, що непричетний до будь-якої корупційної схеми на митних постах.

СБУ підозрює керівництво Одеської митниці в організації масштабної корупційної схеми. Михайло Грибанов заявив, що ніякого хабаря не брав і не є затриманим, на відміну від керівника відділу митного поста "Чорноморськ", повідомляє Укрінформ.

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Митник заявив, що його не опитували і не викликали до суду, але кайдани оперативники таки натягли та "поклали" його на землю.

Я так розумію, що це було заради красивої хайпової картинки. Бо вже через вісім хвилин наручники були зняті,
– сказав Михайло Грибанов.

Загалом обшуки 13 травня митник пов’язує з тим, що "зараз триває посилена боротьба з потоками контрабанди на митниці". Водночас керівник митниці підтвердив, що правоохоронці підозрюють в отриманні хабаря в 1 300 доларів одного з посадовців митного посту "Чорноморськ".

Адвокат Михайла Грибанова Денис Пономаренко розповів, що юристи занесли до протоколу обшуку в адмінбудівлі митниці більше 30 зауважень.

Зокрема, не зрозуміло, навіщо було надягати Грибанову наручники й виламували двері в будівлі. Напевне, теж для того, щоб продемонструвати красиву картинку,
– вважає захисник.

За словами юриста, нікому про підозру поки не повідомили.

Зауважимо, що Михайло Грибанов працює на посаді керівника Одеської митниці лише 2 місяці.

Що відомо про корупційну схему на Одеській митниці

Начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ" заробляли на розмитненні товарів. Правоохоронці провели обшуки 13 травня.

Схема виглядала так:

  • У порту "Одеса" з кожного контейнеру для доставки вантажів на внутрішню митницю без додаткового контролю вимагали 100 доларів.
  • Якщо компанія-імпортер погоджувалася на таке, її вносили у "позитивний" список.
  • Після цього посадовець посту "Чорноморськ" перешкоджав компаніям у розмитненні товарів через затягування їхнього оформлення.
  • Однак пропонував вихід – допомогу імпортерам у заниженні вартості задекларованих вантажів.
  • За цю "послугу" вимагав 50 – 60% різниці між реальною ціною та фіктивною.
  • Вартість "платежу" становила від 200 до 4 тисяч доларів.
  • Частину грошей віддавали безпосередньо керівництву Одеської митниці.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Корупція Державна митна служба СБУ Новини Одеси
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