Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на скандальну заяву ексглави ОП Андрія Богдана про те, що між Україною та РФ нібито є таємні угоди щодо Донбасу та інших важливих питань. ВІн назвав таку інформацію неправдивою.

В ефірі телепрограми "Свобода слова Савіка Шустера" Андрій Єрмак заперечив наявність "підкилимних" угод із Кремлем. Про це повідомляє 24 канал.

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Ніяких таємних угод з Росіє немає і не може бути. Їх не може навіть існувати в теорії,

– наголосив Єрмак.

Він також закликав опиратися на факти, а не на інформацію "ображених людей", вочевидь маючи на увазі Богдана.

Що відомо про так звані "13 пунктів", про які говорив Богдан

За інформацією Андрія Богдана, іноземні спецслужби начебто вірять в існування домовленості про спільні поступки між Україною і Росією.

Дмитро Гордон запитав у Богдана про так звані 13 пунктів, які нібито пообіцяв виконати нинішній голова ОП Андрій Єрмак росіянам.

Богдан відповів, що сам не бачив цього документа, але серед дипломатів і співробітників спецслужб він начебто часто зустрічав згадку про нього.

"Це якийсь алгоритм дій: ми вам кораблі – ви нам воду в Крим, ми вам полонених – ви нам пряме авіасполучення, ми вам 3 мільярди доларів за рішенням суду – а ви нам... щось. Це утопія", – припустив Богдан.

Після цього Богдана викликали в ДБР, щоправда в справі начебто зірваної спецоперації СБУ по затриманню вагнерівців у Білорусі.

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