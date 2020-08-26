Це може бути ініціатива знизу, – журналіст про причетність Путіна до отруєння Навального
Про причетність Путіна до отруєння Навального та чому опозиціонера намагались "усунути" саме зараз – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів російський журналіст Євген Кисельов.
В ефірі 24 каналу він припустив, що Путін може давати наказати на усунення опозиціонерів або ж просто вже отримувати таку інформацію від близького оточення. Також Кисельов назвав 3 причини, чому Навального отруїли саме зараз.
Про причетність Путіна до отруєння Навального
– Можливо, існують якісь інші способи (причетності Путіна до усунення людей, які заважають владі Росії – 24 канал). Це може бути ініціатива знизу, щоб зробити "приємне".
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– Можливо, якісь люди думають, якщо вбити Нємцова, Щекочихіна, Політковську Анну – у такий спосіб зроблять "приємне" Володимиру Володимировичу (Путіну – 24 канал), який їх точно не любить. Можливо, вони діють на свій розсуд.
Про 3 причини, чому Навального отруїли саме зараз
– По-перше, події в Хабаровську.
– По-друге, наближення єдиного дня голосування 13 вересня. В понад 30 регіонах мають відбутися місцеві вибори різного рівня. Обиратимуть губернаторів, законодавчі зібрання та мерів міст.
– По-третє, білоруська історія. Якимось чином історія з Навальним могла відвести увагу людей від Хабаровська та Білорусі на іншу тему. Окрім того, приклад Білорусі заразний