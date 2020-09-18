Адвокатка Тетяна Козаченко заявила, що для генпрокурорки Ірини Венедіктової зміна позиції у справі хабарництва Юрченка є неприйнятною, оскільки вона залежить від політичної волі Офісу Президента.

Козаченко в ефірі 24 каналу також зазначила, що у справі може бути політична вмотивованість, тому думка Венедіктової залежить від позиції інших осіб.

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Спершу в Офісі генпрокурора заявляли, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна й установа не отримувала матеріалів по цій справі. Пізніше Ірина Венедіктова повідомила, що таки підписала підозру депутату Олександру Юрченку.

Це настільки неприпустимо. Якщо в цій частині є політична вмотивованість, то це означає, що думка генерального прокурора залежить не від її власної позиції, а від думки інших осіб. Чи можемо в такому випадку ми сподіватися на те, що генеральний прокурор є неупередженим і незалежним? Я думаю, таку відповідь може дати будь-яка особа, яка спостерігає за ситуацією,

– заявила адвокатка.

Також Тетяна Козаченко заявила, що застава, яку держава вимагає від Юрченка, в декілька разів більша, ніж застава у випадку вбивства людини. У судовій практиці такі випадки зазвичай оцінюють у приблизно півмільйона гривень.

"Якщо казати про рівень відповідальності за те, як грабується країна, то, зазвичай, ця застава може здаватися просто каплею в тій кількості грошей, яку дійсно присвоюють посадовці, що ідуть на посаду задля власного збагачення",

– підкреслила Козаченко.

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