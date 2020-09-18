Це неприпустимо, – адвокатка про зміну позиції Венедіктової у справі Юрченка
Адвокатка Тетяна Козаченко заявила, що для генпрокурорки Ірини Венедіктової зміна позиції у справі хабарництва Юрченка є неприйнятною, оскільки вона залежить від політичної волі Офісу Президента.
Козаченко в ефірі 24 каналу також зазначила, що у справі може бути політична вмотивованість, тому думка Венедіктової залежить від позиції інших осіб.
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Спершу в Офісі генпрокурора заявляли, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна й установа не отримувала матеріалів по цій справі. Пізніше Ірина Венедіктова повідомила, що таки підписала підозру депутату Олександру Юрченку.
Це настільки неприпустимо. Якщо в цій частині є політична вмотивованість, то це означає, що думка генерального прокурора залежить не від її власної позиції, а від думки інших осіб. Чи можемо в такому випадку ми сподіватися на те, що генеральний прокурор є неупередженим і незалежним? Я думаю, таку відповідь може дати будь-яка особа, яка спостерігає за ситуацією,
– заявила адвокатка.
Також Тетяна Козаченко заявила, що застава, яку держава вимагає від Юрченка, в декілька разів більша, ніж застава у випадку вбивства людини. У судовій практиці такі випадки зазвичай оцінюють у приблизно півмільйона гривень.
"Якщо казати про рівень відповідальності за те, як грабується країна, то, зазвичай, ця застава може здаватися просто каплею в тій кількості грошей, яку дійсно присвоюють посадовці, що ідуть на посаду задля власного збагачення",
– підкреслила Козаченко.
Що відомо про корупційну справу Олександра Юрченка
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник мав передати своєму керівнику.
- Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави, яку, до слова, за чоловіка відразу сплатили, тож він на волі.
- 17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру для самого нардепа Юрченка. Того ж дня парламентаря виключили з фракції "Слуги народу" в Раді.
- 18 вересня Юрченко не прийшов до Вищого антикорупційного суду, де йому мали обирати запобіжний захід. Парламентар заявив, що контактував з хворою на коронавірус людиною, тому перебуває на самоізоляції.