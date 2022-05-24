За словами Михайла Подоляка, це піар-позиція уряду Угорщини. Про це радник глави Офісу Президента сказав в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону, передає 24 канал.

Важливо Російські окупанти зав'язли в українській обороні, – інтерв'ю з військовим експертом

Як підкреслив Подоляк, такі позиції лунають в Угорщині постійно. У цьому контексті варто розуміти, що угорці мають російське лобі і певний контакт з Росією. На думку радника глави ОП, вони починають відпрацьовувати максимальну кількість інформаційних приводів, які були б не на руку Україні.

Їхня мета створити інформаційний шум, мовляв, дивіться в Угорщині є проблеми. В Чорноморській акваторії є проблеми, є проблеми з продовольчою безпекою у світі. Зараз ООН каже: треба зупинити ймовірний голод. А як треба це зробити? На їхню думку, вирішення полягає у припиненні вогню і дозволі перевезення зерна з України,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що це можна зробити, але без припинення вогню. Радник глави Офісу Президента підкреслив, що українців не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.

"Не пропонуйте нам припинення вогню – це неможливо без тотального виведення військ Росії. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші", – наголосив радник глави ОП.

В Офісі Президента неодноразово наголошували, що українські війська хочуть відкинути окупантів не лише на територію, з якої вони починали свою "спецоперацію", а далі. І це для України принципове тепер питання.

Зверніть увагу! Орбан зазначив, що надзвичайний стан дозволить уряду Угорщини "негайно реагувати для захисту країни та родин угорців усіма можливими способами". Перші рішення уряд має оголосити вже 25 травня.

Позиція Угорщини

Офіційний Будапешт виступає проти ембарго на російську нафту та газ. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, якщо ЄС запропонує їй альтернативу із надходження енергоносіїв.

ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути нафтове ембарго до кінця 2024 року. Однак Будапешт вдається до шантажу Європи. ЗМІ пишуть, що Угорщина вимагає 15 – 18 мільярдів євро для модернізації енергетичної структури.

Тим часом Угорщина надає Україні гуманітарну допомогу у війні з Росією та прийняла українських біженців.