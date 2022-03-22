Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

До теми Путін хоче підняти ранг війни до світової, тому провокує НАТО, – військовий експерт

За його словами, Путін вже колись наголошував, що для Росії небезпеку становить просто існування України.

Нагадаю слова Путіна. Він сказав, що якщо хоч одна людина буде розмовляти російською мовою, то ми прийдемо її рятувати. Це вже інтереси РФ. І в них в доктрині написано, що в інтересах Росії вони можуть її (ядерну зброю, – 24 канал) застосувати, – каже Жданов.

Але військовий експерт не думає, що Путін спробує використати ядерну зброю по людях.

"Згадайте Чорнобиль, куди полетить реактивна хмара – до Голландії. А якщо хмара полетить на Москву чи Санкт-Петербург? Це ж ніхто не гарантує. Тому це фактично самогубство", – впевнений Жданов.

Експерт вважає, що якщо Володимир Путін застосує ядерну зброю, то тут далі ніхто вже прогнозувати не зможе – "це буде або обмін ударами, або ядерний апокаліпсис всього світу".

Нова зброя Росії, Третя світова та миротворці в Україні – Жданов:



До слова, Україна та Європа хвилюється з приводу загроз Путіна щодо застосування ядерної зброї. У Польщі вважають, що президент РФ може це зробити, оскільки програє війну.